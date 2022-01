FMI: bronca y críticas de Juntos por el Cambio contra el Gobierno por suspender la reunión hasta nuevo aviso

El lanzamiento del Clúster Renovable Nacional convoca al presidente Alberto Fernández a San Juan. Ese mismo día está prevista la reunión con gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio. “No me extrañaría que se suspendiera” dijo Alfredo Cornejo y se terminó cumpliendo.

Gerardo Morales, el mandatario jujeño y quien venía charlando con el Gobierno Nacional para pulir los detalles le confirmó a Clarín que no habrá encuentro de los cuatro gobernadores de esa coalición con el ministro: “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”.

La relación entre oficialismo y oposición a nivel nacional pasa por días clave. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hace necesario y la búsqueda de un consenso es el mensaje que se replica sobre el motivo de una reunión con el presidente Alberto Fernández y gobernadores de Juntos por el Cambio que iba a ser mañana aunque había dudas porque no se confirmaba ni hora ni lugar. Rodolfo Suárez no iba a ser de la partida por estar de vacaciones, y su antecesor lo iba a representar, que iba de todos modos por ser autoridad de bloque.

En San Juan se iban a juntar peronistas y radicales que formarán parte del organismo público con representación pública de seis provincias productoras de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables: solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica. Y terminó, de alguna forma, como la excusa perfecta para suspender cualquier careo con la oposición.

Mendoza es una de ellas y será el vicegobernador Mario Abed el representante mendocino, además del ministro de Economía, Enrique Vaquié y Pablo Magistocchi quien integra el directorio de IMPSA. Omar Gutiérrez (Neuquén) estará presente vía ZOOM mientras que Arabela Carreras (Río Negro), Ricardo Quintela (La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca), junto al anfitrión Uñac se sentarán en la mesa.

Desde la provincia anfitriona que conduce el peronista Sergio Uñac indicaron a Los Andes que la presencia de Alberto Fernández está confirmada para el acto previsto a las 15.30 en el salón Camus sito en el Centro Cívico de San Juan.

El Presidente no llegaría solo porque en la lista de invitados está Martín Guzmán, ministro de Economía quien iba a brindar detalles de las negociaciones con el FMI y el acuerdo al que se quiere llegar ante referentes de Juntos por el Cambio. Martín Kulfas, de Desarrollo Productivo y el Secretario de Energía, Darío Martínez completan la comitiva.

En Juntos por el Cambio no sorprendió. “Nosotros le íbamos a preguntar muchas cosas y tenía que tener solvencia para contestar, no era cuestión de mostrar sólo gráficos”, agregó Cornejo en diálogo con este medio. Y confirmó que no hay nueva fecha.

“La suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado. Se hablan a sí mismos. Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir”, disparó Patricia Bullrich por Twitter.

Cornejo, por su parte, siguió esa línea: “El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden”. Asegura que la cancelación de la reunión “no fue por un tema de agenda, fue porque Guzmán no es capaz de responder las preguntas técnico-políticas de JxC. Me preocupa que estén llevando a la Argentina a un default, con sus consecuencias negativas para todos, eso sería tremendo”.

Además de Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes) y Morales se iban a sentar Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) en representación de la oposición en la Cámara de Diputados. Cornejo y Luis Naidenoff, titular del bloque de la UCR en la Cámara Alta completan el grupo legislativo.

El ‘miting’ se posterga hasta nuevo aviso y la relación se tensa cada vez más entre oficialismo y oposición.