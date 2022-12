Fernández Sagasti, sobre el renunciamiento de Cristina: “Siempre redobló la apuesta”

La senadora nacional y ex presidenta del Partido Justicialista (PJ), Anabel Fernández Sagasti, se mostró naturalmente en contra de la condena a 6 años de prisión que recibió la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, este martes por administración fraudulenta entre 2003 y 2015.

En diálogo con los medios de comunicación este miércoles, la legisladora kirchnerista también señaló que se sabía que iba a ser condenada, pero aclaró que el proceso “no está terminado”, ya que se apelará a la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en marzo ante la Cámara de Casación.

No obstante, respecto al “renunciamiento” que hizo Fernández de Kirchner, quien declaró que no será candidata ni aparecerá en ninguna boleta en 2023, sostuvo que si bien no lo sabía, no la sorprendió porque “siempre redobló la apuesta”.

“Yo estaba allí con un grupo de compañeros y compañeras junto a ella y no me sorprendió porque siempre redobló la apuesta y no sabíamos que iba a hacer se anunció, pero me parece que el Frente de Todos, todos los que lo componemos nos tenemos que hacer cargo de este proyecto político que gobierna la Argentina”, manifestó Fernández Sagasti.

La Senadora Nacional agregó que luego de las declaraciones de Cristina Kirchner “no hay mucho más para decir, pero sabíamos que iba a ser condenada. Obviamente el proceso no ha terminado, se va a apelar”.

También aseguró que entienden que es un juicio ”que no está basado ni en hechos, ni en las leyes, sino que es un juicio que tiene que ver con la política y la proscripción y sabíamos que lo más importante iba a ser la inhabilitación de los cargos públicos, es lo que quieren, lo que no pudieron lograr por los votos, lo logran por una condena”.

Este miércoles y ante los aplausos y la alegría de vecinos de San Martín, el tren de pasajeros volvió a transitar por las vías mendocinas. Tras 36 horas de viaje desde Retiro, una formación ferroviaria volvió a transitar desde el 10 de marzo de 1993.

Las declaraciones de Fernández Sagasti se dieron luego de la llegada del tren a Mendoza tras 30 años. Sobre este tema, manifestó que se trata de “un pasito más para que vuelva definitivamente el tren y que tengamos la frecuencia que queremos. El responsable de Trenes Argentinos nos contó que sigue con la idea que a partir de marzo tengamos una frecuencia Buenos Aires-Mendoza cotidiana, así que es una emoción que todos los mendocinos manifestaron”, sostuvo.

Qué dijo Fernández Sagasti de Alcohol Cero

La legisladora fue consultada también por el proyecto de ley de alcohol cero y la polémica generada en Mendoza, con una fuerte crítica por parte del sector vitivinícola.

“Lo manifesté sin ningún tipo de especulación, creo que el Estado nacional y provincial tienen que poder hacerse de este cambio cultural que necesitamos, que es si tomás no manejes. De hecho, varias bodegas han tomado la costumbre de preguntar antes de la comida, o antes de hacer las pruebas y el recorrido por la bodega, preguntar quién es el conductor designado y el que levanta la mano le regalan un botella como premio por ‘sacrificarse’ por su amigos y familiares”, mencionó.

Acto seguido, agregó: “El objetivo es cuidar la vida, bajar los accidentes de tránsito y obviamente la provincia tiene que acompañar con los controles, la nación también y la educación”.

En tanto, sobre el documento propuesto por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para suspender el debate en el Senado Nacional, y que fue firmado por varios intendetes -incluso 3 del PJ-, más las declaraciones en contra realizadas por el radicalismo mendocino, comentó que “desde que el proyecto pasó al senado no me ha llamado nadie, solamente escuché por los medios de comunicación de las actitudes patoteriles del senador Cornejo y el Gobernador”

Y agregó sobre la Coviar: “Dentro del organismo siempre he tenido un diálogo muy fluido. Algunos dirigentes vitivinícolas confundieron la estrategia; la cerveza, incluso, ha dicho que está a favor y que va a poner dinero para la concientización, entonces ¿por qué el vino, una bebida tan noble, se ha puesto en contra de una medida que va a cuidar vidas?”, se preguntó.

“La industria vitivinícola no necesita conductores alcoholizados al volante, necesita políticas de gobierno nacional y provincial y poder vender”, finalizó.