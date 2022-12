El breve y duro mensaje de Anabel Fernández Sagasti tras la condena a Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández fue condenada por la Justicia Federal a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos. Twitter explotó con mensajes de todo tipo: a favor y contra del veredicto del Tribunal Oral Federal 2. La senadora nacional Anabel Ferández Sagasti se expresó luego del mensaje de la dirigente.

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, apuntó contra la sentencia de Cristina Fernádez.

La legisladora camporista usó mensajes similares a los que replican los referentes y militantes de la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Fernández.

Lucas Ilardo, senador provincial y espada kirchnerista en la Legislatura provincial, se limitó a replicar la expresión del periodista Darío Villarroel (Radio Nacional).

“Condena a CFK. Más allá de los gritos de los fiscales respecto de que era la jefa de una asociación ilícito por ese delito fue absuelta. Pedían 12 años y le dieron 6 por el delito de administración fraudulenta función que no tiene como presidenta de la Nación. Fallo mafioso”, era el texto publicado por el periodista.

“No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la Nación”, afirmó claramente enojada y agregó: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa”. Su frase era una referencia al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.

Al expresarse en sus redes sociales después del fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria también planteó que “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

El peronismo se hizo eco de la condena y salió a respaldar a la vicepresidenta. Ya lo había hecho más temprano la diputada nacional Marisa Uceda, considerando que la causa es un invento de los medios.

La diputada nacional Marisa Uceda apoyó a la Vicepresidenta luego de la condena y apuntó contra los medios.

Su colega Adolfo Bermejo, calificó el hecho de “proscripción” y “atropello”.

Para el ex intendente maipucino, la condena a la Vicepresidenta es un "atropello".

Guillermo Carmona, funcionario nacional al frente de la Secretaría de Malvinas, que depende de la Cancillería, dijo que la condena busca “erosionar al peronismo gobernante”.