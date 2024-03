Fernández Sagasti: “Más que un pacto, es un contrato de adhesión y de extorsión el de Milei”

La senadora nacional por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, quedó disconforme con el discurso del presidente Javier Milei este viernes por la noche en el Congreso Nacional; y dudó del éxito que pueda tener la convocatoria a los gobernadores y expresidentes para el llamado “Pacto de Mayo”, con el que pretende establecer políticas de estado a largo plazo.

“El discurso fue más de lo mismo, fue un discurso de campaña más que el de un jefe de Estado. Y lo peor, es que no hubo ningún anuncio para la gente, para la terrible situación económica y social que estamos viviendo. Es más, dijo que la vamos a pasar peor, que todavía no pasó lo peor, y no hubo una medida para que los argentinos la llevemos un poquito mejor. O sea, fue un ‘la vamos a pasar peor y aguantenselá'”, opinó la referente del kirchnerismo en Mendoza, minutos antes del comienzo del acto del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en el hotel Hyatt.

En diálogo con Los Andes, expresó que, respecto a la convocatoria a los gobernadores, “más que un pacto es un contrato de adhesión. Dijo: ‘esto o el abismo’. Es decir, más de lo mismo, más de extorsiones a las provincias. La verdad, una lástima”.

Anabel Fernández Sagasti y Ulpiano Suárez. Nicolás Guevara / Los Andes

Y disparó: “Milei dijo primero la ley ómnibus, y después les libero los fondos a las provincias. Es un escándalo. Pareciera que el Presidente ha corrido el límite. Como que estamos medio acostumbrados a que el presidente diga barbaridades”.

La Senadora Nacional hizo referencia a recursos como los que provenían del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), o el Fondo Compensador al Transporte, que “son de los mendocinos, no pueden pisarnos. Porque no es a los gobernadores a los que nos pisan, sino a los ciudadanos que tenemos que pagar más el boleto. O a los docentes que ya vimos que les recortaron el sueldo y que no se hizo cargo el gobierno de la provincia, como había dicho. Es preocupante. Va a estar en la madurez y en la sensatez de sobre todo los gobernadores y todos los que tenemos un cargo de representación. Debe bajar la pelota y tratar de que estos límites no se sigan corriendo”, señaló.

Fernández Sagasti agregó que Milei “lo único que anunció fue que dentro de 90 días convocará a los gobernadores, y en una Argentina en 90 días, la verdad que puede pasar muchas cosas”.

Y cerró con la idea de que Milei “sigue en campaña electoral y habla para la tribuna. Eso me parece lo preocupante para los argentinos y no tiene que ver con lo partidario, sino que no mostró una línea de acción concreta para adelante”.

De acuerdo a la situación del Estado, consideró que es necesario que Argentina sea un Estado más eficiente y “que los recursos sean mejor dirigidos y administrados. La cuestión es cómo hacerlo. Y no se trata de echar gente a mansalva, sino hacer un estudio. Hay cosas que tienen que mejorar, pero no con frases a la tribuna, sino de una manera consciente”.