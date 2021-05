Fernández: “No quise comprar la vacuna de Pfizer porque me ponía en una situación muy violenta de exigencias”

El presidente Alberto Fernández dio anoche argumentos por sobre los cuales decidió no llevar adelante el acuerdo con el laboratorio Pfizer en la compra de vacunas. “La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”, destacó, aunque no ahondó en cuáles fueron esas condiciones.

En una entrevista a través de YouTube desde Olivos con el conductor Pedro Rosemblat, sostuvo: “¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”.

Y marcó: “Esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta hoy. ¿Qué es lo que yo íntimamente creo? Cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con los que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió con muchos. Ahora, ¿dónde no incumplió? En los Estados Unidos”, consideró.

Por otro lado, el Presidente aseguró que “es un delirio decir que el Gobierno no quiso comprar por razones ideológicas o por coimas: eso es un disparate mayúsculo”, en referencia a las denuncias realizadas por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

Respecto a los nueve días de aislamiento estricto que concluyen este domingo, opinó que se va a “poder ordenar el sistema sanitario”, en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

”Sobre estos nueve días que están transcurriendo de este encierro un poco más fuerte vamos a ver los resultados en unos días, pero definitivamente creo que van a a bajar los casos y vamos a poder ordenar el sistema sanitario”, dijo anoche el mandatario.

En ese marco, el Presidente advirtió: “Podemos seguir poniendo camas de terapia intensiva, pero no tenemos más médicos que las atiendan. Debemos parar los contagios para que puedan atender, no para que tengan camas”.

Hoy se cumple el séptimo día del período de aislamiento estricto que rige desde el último sábado y que vence el próximo domingo, en tanto que, a partir del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio, se volverá a las restricciones anteriores, en función del “semáforo epidemiológico” que rige para todo el país, según lo establecido en el último DNU del Gobierno nacional.

Allí también se dispuso que el fin de semana del 5 y 6 de junio se retomará el aislamiento estricto, con prohibición de circulación desde las 18 de cada día y solo reservada para trabajadores esenciales.