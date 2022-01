Fernández asumió la presidencia de la Celac y sumó apoyo en la negociación con el FMI

Con un mensaje hacia Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández asumió la presidencia pro témpore de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y recibió apoyo de los países miembro en un momento clave de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los miembros de la organización están tres países que son cuestionados por la Administración Biden por violaciones a los derechos humanos: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Argentina relevó a México para el período 2022 en el marco de la XXII Cumbre de Cancilleres del organismo, que nació hace nueve años y que nuclea a 33 países de la región, con la excepción de Estados Unidos y Canadá.

En su discurso, Fernández agradeció el respaldo de los países vecinos en la negociación con el FMI y llamó a consensuar posturas en común ante organismos financieros internacionales y regionales.

“Recojo este desafío con la convicción de quien cree que todos somos parte de una patria grande que nos une, aunque algunos hacen mucho por desunirnos. La Celac está más viva y fortalecida que nunca. Quiero dar las gracias por el apoyo que la Argentina ha recibido de todos ustedes en la negociación que está llevando delante con el FMI”, dijo Fernández.

En alusión a Estados Unidos, el Presidente dijo que “la Celac no nació para oponerse a alguien, no nació para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes, no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país, sino como un foro en favor de nosotros mismos, que siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de exclusiones”, sostuvo.

El presidente señaló que la elección de Argentina demuestra que el país “es capaz de articular diálogos y consensos”. Además, destacó el rol de México para “revitalizar” la Celac y aseguró que “está más viva y fortalecida que nunca”.

“Hagamos que América Latina y el Caribe no sean solo una expresión geográfica, sino también una expresión política, cultural, económica y social”, sintetizó Fernández junto al canciller Santiago Cafiero y su par mexicano, Marcelo Ebrard.

El presidente se hizo cargo de la titularidad de la Celac después de años donde su antecesor, Mauricio Macri, relegó el bloque regional y optó por organismos como el Grupo de Lima. El exmandatario había sido muy crítico de las “violaciones a los derechos humanos” en Cuba y Venezuela.

La asunción de Fernández se da en un contexto de gobiernos de izquierda, como los de México, Bolivia, Perú, Chile y Honduras, con posibilidades de extenderse este año a Brasil y Colombia.

La elección de Argentina se había frustrado en septiembre pasado debido al rechazo de Nicaragua, que alegaba que el país estaba interfiriendo en sus “asuntos internos” al criticar la detención de candidatos opositores al gobierno de Daniel Ortega.

“Todos somos parte de una Patria Grande que nos une, aunque muchos hacen lo imposible por dividirnos y someternos”, aseveró Fernández, y recordó que cuando inició la pandemia “éramos el continente más desigual del mundo”.

En otro tramo de su discurso, propuso trabajar con el resto de los países sobre “15 objetivos”, que tienen que ver con la estrategia sanitaria, la recuperación económica, la gestión de riesgos ante situaciones de desastre y la seguridad alimentaria, entre otros temas.

Cafiero sostuvo que la Celac “es el ámbito por excelencia de Latinoamérica y el Caribe que promueve el diálogo sin exclusiones”.

También dedicó un párrafo aparte al cambio climático, quizá el único guiño a Estados Unidos. “A todos nos atraviesan los efectos negativos de la mutación del clima. No podemos mirar impávidos la realidad. No seremos verdaderos hermanos en la región si no prestamos especial atención a tanto padecimiento”, dijo.

La asunción de Fernández recibió un firme apoyo de la CGT, las dos CTA, legisladores nacionales y del Parlasur, y organizaciones sociales que firmaron un comunicado titulado “Más unidad, integración y solidaridad en el camino hacia nuestra Patria Grande”.

“El Presidente tendrá la oportunidad, y tenemos la convicción de que así será, de continuar con el gran trabajo realizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y darle mayor vitalidad a la integración de nuestra región”, celebraron los firmantes.

El pedido del PRO

La titular del PRO, Patricia Bullrich, hizo un llamado de atención. “Pedimos al presidente Fernández que proponga un debate serio sobre los derechos humanos, la democracia y la libertad entre los países miembros de la Celac. Caso contrario, será cómplice de dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no representan los valores democráticos argentinos”, sentenció.