Fernanda Lacoste: “Vamos con Carmona porque nos cansamos del ciurcamporismo que no deja participar”

La jefa de campaña de Primero Mendoza, Fernanda Lacoste, dijo que el peronismo está movilizado y que no están buscando ver si pueden meter un par de diputados y algunos concejales como pasa con La Cámpora, agregó que no se explica que esos dirigentes ganen internas y no elecciones generales.

“Petri dice que está en pausa Mendoza, gente de su mismo partido lo dice”, agregó Lacoste.

