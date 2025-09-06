Falleció Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo

La presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo , Rosa Tarlovsky de Roisinblit, falleció este sábado a los 106 años, según informó el organismo en un comunicado.

“Rosita se fue a los 106 años recién cumplidos, con un enorme trabajo y trayectoria como referente de derechos humanos en el país y en el mundo”, informó Abuelas.

Roisinblit nació el 15 de agosto de 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, se recibió de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y llegó a ser partera jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. Posteriormente se mudó a Buenos Aires y se casó con Benjamín Rosinblit.

Se incorporó a Abuelas de Plaza de Mayo tras la desaparición de su única hija, Patricia Rosinblit, y su yerno José Pérez Rojo, ambos militantes de Montoneros . El 6 de octubre de 1978, miembros de la Fuerza Aérea secuestraron a la pareja en Martínez junto a su hija, Mariana Eva, de un año.

La niña fue devuelta a su familia paterna, pero Patricia y José fueron trasladados a la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA).

Luego, Patricia, embarazada de ocho meses, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde dio a luz a su hijo, Rodolfo Fernando, que fue apropiado por una familia vinculada a la Fuerza Aérea.

Tras décadas de búsqueda, Rosa logró reencontrarse con su nieto Guillermo Pérez Rosinblit en abril de 2000, luego de una denuncia anónima que permitió realizar análisis genéticos que confirmaron su identidad.

“No estaba acá solamente para buscarlo a él, sino a todos los que faltan”, declaró en una entrevista la militante por los derechos humanos, quien se mantuvo activa en Abuelas como vicepresidenta hasta 2021, cuando pasó a ser presidenta honoraria.

Varios responsables del secuestro y apropiación fueron condenados, entre ellos Francisco Gómez, Teodora Jofré y el médico Jorge Luis Magnacco. Los padres de Pérez Rosinblit permanecen desaparecidos.