Facundo Moyano criticó a la CGT por su cercanía con el Gobierno: “En tres años no hizo un reclamo”

El exdiputado nacional Facundo Moyano cuestionó a la CGT que lidera su hermano Pablo por evitar criticar al gobierno nacional en la marcha programada para hoy. “En tres años no hizo un reclamo”, dijo sobre la central sindical.

El ex legislador oficialista comentó que formará parte de la manifestación pero sostuvo que los reclamos también deben dirigirse al Ejecutivo. “Si sos parte del Gobierno, sos una mínima parte del problema”, señaló en declaraciones a la AM 990 Radio Splendid.

También le apuntó directamente al Presidente: “Tenía expectativas depositadas en Alberto que no se cumplieron”.

Cuando Facundo Moyano se refirió a la marcha de este 17 de agosto que impulsa la CGT, sus cuestionamientos parecieron avanzar sobre el balanceo que los sindicatos instalaron para no dar a entender que la manifestación es crítica al Gobierno. En ese sentido, el hijo de Hugo Moyano sostuvo las críticas no pueden quedar solo en los formadores de precios.

“Voy a estar, por supuesto. Si bien no estoy formalmente dentro de la CGT con algún cargo en comisión directiva, ni tampoco soy titular del gremio de trabajadores de autopistas, sí soy parte. Voy a estar como un militante más”, aseguró.

Y continuó: “Por supuesto, con mi postura y mi visión sobre un reclamo que tiene que ser no solamente a los formadores y especuladores, sino contra y como advertencia a quienes tienen que controlar este tipo de desajustes que existen en la economía”.

En este sentido, explicó que los especuladores y formadores de precios existieron durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina y Néstor Kirchner, y que existen en el mundo.

“La realidad es que la Argentina tiene la inflación más alta de julio, superando a Venezuela, y una inflación proyectada que probablemente alcance los tres dígitos”, se quejó.

Y arremetió, en la misma línea: “Si vamos a marchar contra los especuladores sería hipócrita de nuestro lado. La marcha es tanto para quien especula y forma los precios que castigan a los sectores de menor poder adquisitivo, como para también a quien no controla a esos que llevan adelante esto”.

“Si hay organizaciones dentro del FdT, partido de gobierno, que critican de manera desmesurada al Gobierno y tienen cargos y manejan empresas públicas, que lamentablemente no son productivas... ¿Cómo la CGT, que no es parte del Gobierno, ni tiene incidencia directa en sus decisiones económicas, no va a tener una crítica mínima a quien tiene la facultad de controlar?”, disparó.

Además, apuntó con una pregunta contra el relato oficial de la inflación: “Cuando gobernaba Macri el responsable de la inflación era Macri... ¿Ahora gobierna Alberto y el responsable son los formadores de precios?”.

Por esto último, detalló que hace 20 años que los gobiernos en la Argentina están viendo “en primer lugar cómo administran el tipo de cambio, en segundo cómo controlan la inflación”.

“La verdad que los resultados no son positivos. Si en tres años la CGT, viviendo la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que representa, no hizo un reclamo... Este no puede estar solamente direccionado hacia los formadores de precios”, continuó.

Moyano ahondó en el concepto de que en la CGT deben sincerarse: “Primero con nosotros mismos”, dijo como parte del sindicalismo. “Después, por obligación moral y formal con los trabajadores que representamos para decirles ‘bueno, la marcha es en este contexto’”.

“Desde el año pasado que renuncié a la banca del FdT no tengo ninguna responsabilidad formal. No quiero atentar contra la gobernabilidad ni contra la estabilidad, ahora la realidad es que en Argentina existe una crisis política, económica evidente y una crisis social. Que no se haya trasladado a un estallido social es otra cosa”, aseveró.

Y concluyó sobre su postura: “Si algún dirigente dice que la marcha es a favor del Gobierno, obviamente tiene todo su derecho; yo no creo que tenga que ser una marcha a favor del gobierno, ni creo que la mayoría de los trabajadores lo entiendan de esa manera”.