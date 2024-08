Fabiola Yañez formalizó la denuncia contra Alberto Fernández en Madrid: estuvo 4 horas en el consulado

Este lunes, Fabiola Yañez , ex primera dama, dio otro paso en su denuncia por violencia de género contra su ex pareja, el expresidente Alberto Fernández . Según informó el diario Clarín, Yañez ingresó al consulado argentino en Madrid alrededor de las 9 de la mañana, hora Argentina, y permaneció allí por más de cuatro horas.

Acompañada por su abogada, Mariana Gallego, conocida por representar a varias celebridades en Argentina, Yañez se habría presentado para certificar su firma, un requisito fundamental para avanzar formalmente en la causa. Se espera que en los próximos días, Fernández sea citado por el fiscal a cargo del caso en Buenos Aires para tomarle declaración vía Zoom, lo que podría ocurrir esta misma semana.

POR QUÉ FABIOLA YÁÑEZ ESTÁ EN ESPAÑA

Desde su llegada a Madrid, Yañez mantiene un perfil bajo, evitando el contacto con la representación diplomática argentina hasta ahora. La decisión de mudarse a España, según la ex primera dama, no fue suya, sino del propio Alberto Fernández, quien buscaba alejar a su familia del “infierno” que representaba para ella la vida en la Quinta de Olivos. “No elegí yo el destino”, explicó Yañez a Infobae, quien se trasladó a Madrid con su hijo de dos años, Francisco, y su madre 20 días después de la asunción de Milei.

En la única entrevista que dio hasta el momento, Yañez aseguró que no puede salir a la calle debido al temor y la angustia que le genera la situación. La aparición de chats y fotos suyas golpeada, encontradas en el celular de la ex secretaria de Fernández, fue lo que finalmente la llevó a denunciar al ex mandatario por agresiones físicas y psicológicas.

Las fotos de Fabiola Yañez que evidenciarían los maltratos de Fernández - Infobae

“Me inventaban una cosa todas las semanas. Desde antes de agosto (de 2023), todas las semanas me venían con un cuento distinto. No me dejaron irme hasta el 2 de diciembre”, detalló sobre el entorno presidencial.

Por su parte, Fernández, que está en Argentina, también había viajado a España para “preservar” a su familia: “No vine a España huyendo de las críticas. Me vine preservando a mi familia de lo que es la locura de la Argentina”, le comentó en su momento el expresidente a sus amigos más cercanos.

Alberto Fernández fue denunciado por Fabiola Yáñez por violencia de género. Gentileza: El Cronista.

“Mi mayor preocupación es salvaguardar a Fabiola y a Francisco, a un costo personal muy alto, de la locura argentina”, decía Fernández.

Las medidas cautelares impuestas por el juez Julián Ercolini en Buenos Aires prohíben a Fernández acercarse a Yañez y salir de Argentina. En los próximos días, se espera que la ex primera dama avance en su declaración formal ante el juez, un paso crucial en el proceso que mantiene en vilo a la opinión pública del país.