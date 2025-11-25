25 de noviembre de 2025 - 21:15

Expectativa oficialista e impugnación peronista por el juramento de Villaverde como senadora

El peronismo impugnó el pliego de la legisladora electa, pero no conseguiría los votos para rechazar la jura. Todo se resolverá en una sesión convocada para el viernes.

Villaverde Lorena, diputada de La Libertad Avanza por Río Negro

Por Silvia Rajcher
Noticias Argentinas

El oficialismo confía en que podrá conseguir que la legisladora Lorena Villaverde jure el viernes próximo como senadora y que no prospere la impugnación impulsada por el peronismo. Así lo habían informado fuentes legislativas.

Los senadores que juren en la sesión convocada para el viernes y aquellos que tienen mandato vigente resolverán con una votación por simple mayoría si la legisladora electa por la minoría de Río Negro podrá o no asumir su banca

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Este escenario se planteó ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos

La votación se muestra muy pareja ya que el peronismo tiene asegurados 28 votos entre propios y Unidad Federal, mientras que el oficialismo y sus aliados ya suman 23. Ahora será clave la posición que asumirán radicales y provinciales, según reconocieron legislativos voceros a la Agencia Noticias Argentinas.

Villaverde Lorena junto a Karina Milei.

El peronismo tiene garantizados 26 votos, ya que surgían dudas sobre la posición que tendrían los dos santiagueños: el gobernador Gerardo Zamora y su coterránea, Elia Moreno, dado que podrían abstenerse. Además, sumará a Cambio Federal que integran Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espindola.

La Libertad Avanza (LLA) tiene 19 votos —ya que no podrá votar Villaverde— y ya tiene asegurado cinco del PRO, y podría sumar a los radicales de Mendoza, Mariana Jury y Rodolfo Suárez, a la chaqueña Silvana Schneider y a la santafesina Carolina Losada.

Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo es que los radicales que no quieran respaldar a Villaverde se abstengan, pero para eso deberán convencer al radical pampeano Daniel Kroneberg, quien es partidario de rechazar el pliego.

Las negociaciones en estas horas del oficialismo están centradas en poder sumar el voto de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royon; la tucumana Beatriz Avila y la chubutense Edith Terenci.

La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dos dictámenes de mayoría, uno de aval a los pliegos de los senadores electos y otro de rechazo al diploma de Villaverde.

