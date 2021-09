Eufórico discurso de Alberto Fernández: “Vine con Cristina con un deber y ese deber lo voy a cumplir”

El presidente Alberto Fernández volvió a encabezar este miércoles un multitudinario acto en el conurbano bonaerense, en el que relanzó la campaña del Frente de Todos para tratar de revertir el revés que sufrió en las primarias y en el que prometió: “Vine con Cristina, con un deber y ese deber lo voy a cumplir”.

“Yo he venido con Cristina (Kirchner), en el 2019, con un deber y ese debe lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber, que me comprometí a cumplir ante ustedes, la pandemia nos arrasó como a todo el mundo. No aquí, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza de que vamos a poner de pie a la Argentina, vamos a trabajar incansablemente para que cada argentino recupere su trabajo”, prometió el primer mandatario al cierre de su eufórico discurso.

Y también habló sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de modificar el esquema para pagar los alrededor de 45.000 millones de dólares que solicitó la administración de su antecesor, Mauricio Macri. Al respecto, aseguró que se trabajará “incansablemente” para que esa “deuda maldita que nos han dejado, que el año que viene nos obliga a pagar U$S19.000 millones no nos condicione a crecer”.

Inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Encabezaron @alferdez@Kicillofok Maximo Kirchner @JuanManzurOK pic.twitter.com/3HSzhrre8E — Luis Bremer (@luisbremer) September 22, 2021

“Vamos a trabajar por el crecimiento, por la dignidad. Tengo un jefe de Gabinete tucumano porque me voy a ocupar de ese norte que tanto necesita de la Argentina. Más convencido que nunca les pido que salgamos con todas nuestras fuerzas a hacer la Argentina que soñamos y que nos merecemos”, convocó.

El Presidente se mostró en ese acto, en el partido bonaerense de José C. Paz, con su flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur; con su flamante ministro de Educación, Jaime Perczyc; con el gobernador Axel Kicillof y con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, entre otros.

“Ahora nos acusan de libertinos, los mismos que nos acusaban de encerradores en otro tiempo”, se quejó para rechazar los cuestionamientos contra la decisión de su gobierno de levantar muchas de las restricciones sanitarias contra el coronavirus.

Explicó que esas medidas ya estaban previstas y aseguró que “podemos ir, poco a poco, recuperando la cotidianeidad” tras los controles que se impusieron por la pandemia.

El Presidente se encargó de transformar la inauguración de la Facultad de Ciencias de la Medicina de José C. Paz en un tradicional acto de campaña, primero con la convocatoria que realizó el lunes pasado, cuando le tomó juramento a sus nuevos ministros, para que los militantes del oficialismo concurran al evento.

“Vamos a trabajar incansablemente para seguir poniendo en valor la educación pública y para seguir poniendo en valor a la salud pública”, prometió. Al respecto, afirmó que le pidió a su ministro Perczyc, quien sucedió a Nicolás Trotta, que “ponga todo su empeño para que se vuelva a recuperar cuanto antes el tiempo en el que la pandemia nos impidió educar los chicos y las chicas vuelvan, para recuperar cuanto antes ese tiempo y que se vuelvan a involucrar con el estudio cuanto antes”.

En alusión a la derrota electoral, el Jefe de Estado manifestó: “El mensaje que recibimos lo hemos oído, pero la respuesta nuestra es esta: lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo. Eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado, esto significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para que los argentinos recuperen el trabajo que les de dignidad en sus familias”.

También apeló al compromiso de los empresarios “que no especulan” para invertir en producción. “Que esa inversión se vuelva en fábricas y que esa fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo porque el trabajo es dignidad para la vida de todos los argentinos. Y el Estado no puede estar ausente en nada de eso, debe impulsarlo, debe promoverlo, debe proyectarlo”, dijo.