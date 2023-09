Estos son los videos realizados para el debate de candidatos que la Junta Electoral decidió no mostrar

Este domingo a la noche se vivió un momento polémico en el debate de los candidatos a la gobernación de Mendoza, cuando la Junta Electoral decidió no presentar dos videos de la candidata a vicegobernadora del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito; quien no pudo asistir al evento en el espacio Julio Le Parc por razones de salud.

Si bien en un primer momento se había aprobado la posibilidad de que la candidata grabara los videos de apertura y cierre en el bloque de los candidatos a la vicegobernación, luego se dio marcha atrás.

“Por motivos de salud, no podía estar presente. Envié videos que la junta había aceptado pero los otros partidos no quisieron... ah pero en San Rafael no les molestó que sea por zoom”, comentó en redes sociales la candidata de Izquierda.

Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda Unidad) Pre candidato a gobernador y vicegobernadora por el FIT Foto: Orlando Pelichotti

En diálogo con Los Andes, Barbeito denunció que “los partidos no se opusieron por cuestiones técnicas, sino porque no querían directamente. No han tenido ninguna voluntad democrática para que alguien que ha presentado certificados, y que la Junta los aceptó y aceptó mi pedido, no lo han querido aceptar. Me parece algo totalmente antidemocrático, de parte del resto de los partidos que no aceptaron esto”, marcó.

También sostuvo que, personalmente, “no queremos mirarnos el ombligo y sentir con esto hacer ningún problema mayor. Solamente lo señalamos”, expresó. Acto seguido, marcó que seguirán “insistiendo que el peor destrato es el que está recibiendo el pueblo trabajador con el ajuste y que incluso con esta campaña virulenta donde se tiran con todo entre partidos que hasta ayer estaban juntos; o que incluso en la Legislatura muchas veces votan leyes juntos mientras hay una catástrofe social que hacía muchos años que no veíamos”.

Hacen enormes esfuerzos por sacar la agenda de las mujeres (ahora no se bancan ni que salga por video), por eso nuestra intervención para el cierre del bloque institucionalidad es👇 — Noelia Barbeito 💚💧 (@barbeitonoelia) September 18, 2023

“No queremos hacer un eje de esto, solamente señalarlo y bueno, y explicar por qué no estuve ayer, pero bueno, hasta ahí llegamos y queremos hablar de lo importante, lo verdaderamente importante, que es la gente que la está pasando mal y cómo salir de esa situación”, añadió.

Seguí leyendo