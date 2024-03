Estela de Carlotto escucha ruidos raros en el teléfono y dijo que lo tiene “intervenido” (VIDEO)

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sorprendió esta mañana al mostrar en una entrevista radial “ruidos raros” en su teléfono fijo, por lo que denunció que lo tiene “intervenido”.

El episodio de Estela de Carlotto sucedió en radio Delta, donde era consultada por la denuncia que hizo la organización HIJOS sobre una militante atacada y presuntamente abusada por un seguidor de La Libertad Avanza: es que dejaron la pintada “VLLC” (Viva la libertad, carajo).

En la comunicación, de un momento a otro, se oyó un ruido similar al que ocurre cuando alguien disca un teléfono mientras la dirigente de Abuelas hablaba. Se notó en varias oportunidades y debió terminar la charla antes de tiempo.

“¿Hola? Saben que mi teléfono... Estoy escuchándolos con varios que me han llamado. Está evidentemente intervenido y hay unos ruiditos”, afirmó la mujer.

Los molestos ruidos siguieron. “¿Me escuchás? Digan, digan que están intervenidos nuestros teléfonos. No sé qué pasa, se enloqueció, está enojado el teléfono. Mirá, escuchá. No les conviene (que hable). Nuestra presencia y nuestro trabajo es en paz, yo me sonrío”, alcanzó a decir Estela de Carlotto.

“Es gravísimo, es bueno que la gente se entere”, declaró la referente de derechos humanos, crítica del gobierno de Milei, que incluso deslizó que esta reiteración de los “discados” podría ser a propósito.

“Es un fijo, claro... Está intervenido, entonces están escuchando y no quieren que hablemos”, lanzó al aire.

“Con esto se está demostrando la clase de situaciones que estamos pasando en la Argentina. No importa, nos vemos, nos vemos”, cerró.

Qué dijo Adorni de Estela de Carlotto

El Gobierno minimizó esta mañana la denuncia de Estela de Carlotto, quien aseguró que tiene el teléfono intervenido.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema y comentó: “Yo estoy cansado de que se me corten las llamadas de WhatsApp”. Dijo que no sabía nada hasta la pregunta del periodista presente en Casa Rosada y que, “si es un tema ilegal la Justicia investigará”.

“Es un tema que tenemos que resolver también en la Argentina, el de las fallas en la comunicación”, agregó en la habitual rueda de prensa.

