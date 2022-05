Esteban Bullrich habló sobre su enfermedad y del proyecto sobre medicamentos experimentales: “Es fundamental la empatía con quienes viven una enfermedad terminal”

El ex senador nacional, Esteban Bullrich, fue entrevistado por el diario Perfil y habló sobre los inicios de su enfermedad, cómo la lleva actualmente y hasta sobre un nuevo proyecto de ley para ayudar a las personas que padecen enfermedades terminales.

Bullrich comentó que el primer indicio de la enfermedad lo notó en medio de un zoom, cuando se le trabó la lengua para hablar sin motivo alguno: “No le di importancia, pero me quedó en la cabeza porque no era normal. Al tiempo empezó a pasar más seguido y comenzó el camino de médicos y estudios, hasta que viajé a Estados Unidos y confirmé el diagnóstico”, comentó.

Luego de saber cuál era su problema, el ex senador comenzó a visitar médicos en Argentina para que le dieran recomendaciones de cómo proceder.

“Me enojé con todo. A Dios le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Estaba furioso. Pensaba en todo lo que me iba a perder. Pero de ese enojo salí rápido. Lo que más me costó fue superar la angustia enorme que viene atrás”.

“La manera que encontré es poner el foco en lo que sí puedo hacer en cada momento. Al principio, me decían que me preparara porque iba a tener que usar silla de ruedas y era verdad. Ahora tengo que usarla, pero en ese momento no tenía que hacerlo”, continuó.

Los médicos le dijeron al ex senador que su esperanza de vida era de dos a cinco años, pero él se entregó a la fe de Dios y aseguró que no piensa en plazos.

“No pienso en plazos, encomiendo mi futuro a Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Cada día me despierto y tengo un día entero para hacer cosas. Vivo día a día y estoy en paz y feliz”.

Dada su situación, Esteban piensa en las personas que tienen su enfermedad y comenzó a trabajar en una ley sobre los medicamentos experimentales junto a congresistas norteamericanos.

“Es fundamental la empatía con quienes están desahuciados, viviendo una situación terminal. El proyecto de ley exige que el tratamiento cumpla con determinados requisitos, muy exigentes, aunque no hayan cumplido con todas las fases de los tratamientos ya aprobados”, aseguró.

Asimismo, comentó que todo el proceso es acompañado por médicos profesionales en la materia, y la persona a la que se someta, será informada para que su su consentimiento sea absolutamente consciente y libre.