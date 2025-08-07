Esteban Allasino presentó nuevo equipamiento tecnológico para los preventores de Luján

El intendente de Luján de Cuyo presentó el nuevo equipamiento para su cuerpo de preventores viales : portarán cámaras corporales para sus operativos de control. También se adquirieron dispositivos para sus vehículos.

Interna: la millonaria cifra que destinará el PJ para las elecciones de concejales de este domingo

Intendentes y especialistas debatieron sobre la autonomía municipal en Mendoza: los principales reclamos

“ Sumamos Body Cams a todos los operativos de control ”, anunció el intendente a través de sus redes sociales.

“Incorporamos cámaras corporales para los agentes de tránsito y seguridad ciudadana . Una iniciativa innovadora que busca mejorar el registro de los procedimientos y reforzar la transparencia de las intervenciones”, explicó el jefe comunal del Pro.

Y completó: “Seguimos apostando por la innovación y la tecnología de vanguardia para cuidar de los lujaninos”.

Sumamos Body Cams a todos los operativos de control Incorporamos cámaras corporales para los agentes de tránsito y seguridad ciudadana. Una iniciativa innovadora que busca mejorar el registro de los procedimientos y reforzar la transparencia de las intervenciones. Seguimos… pic.twitter.com/wih8LJtOUq

En el video compartido en su cuenta de X, se observa que las body cams estarán ubicadas en el centro del pecho de los agentes uniformados. Lo que sirve para registrar con claridad a las personas cuando son controladas, entre otras funciones. Son 24 dispositivos los que adquirió la comuna.

Además se sumaron otras 20 cámaras para 6 móviles de prevención ciudadana. Cada vehículo cuenta con 4 dispositivos, de modo que se puedan abarcar todos los frentes.

General Alvear y Capital también

La Municipalidad de General Alvear fue la primera de toda la provincia en incorporar cámaras corporales a su cuerpo de preventores municipales. A diferencia de Luján, se trata de agentes de prevención ciudadana puntualmente, que abarcan tareas de patrullaje también.

En mayo pasado, el intendente Alejandro "Jany" Molero equipó a sus 25 preventores con chalecos tácticos y cámaras corporales, conectadas al Centro de Monitoreo del departamento, para registrar sus actuaciones.

La Municipalidad de Capital también tiene previsto incorporar cámaras corporales para los 30 agentes que usarán pistolas Taser, tras la aprobación de la ley que habilita el uso de armas disuasivas en cuerpos municipales, y la adquisición lograda a través de la Provincia.