"Estafa electoral": cruda pelea entre dirigentes por la victoria de Cambia Mendoza en un departamento del Este

La polémica política en Rivadavia sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Luis García Llauró (Sembrar) , calificara como una " estafa electoral " el triunfo obtenido por Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en las elecciones municipales de febrero.

"Payaso" y pedido de explicaciones: crece el enojo del gobierno de Lula con Milei

Una jubilada le transfirió $ 3,6 millones a un falso Kevin Costner tras una estafa sentimental

Sus declaraciones generaron un inmediato rechazo por parte de dirigentes radicales, quienes consideraron que puso en duda la legitimidad del proceso democrático y reclamaron una retractación pública.

La controversia se originó a partir de una entrevista que dio en " Radio Ciudad" en la que García Llauró cuestionó la labor legislativa de los concejales opositores y terminó vinculando el resultado electoral con el cierre de los servicios de maternidad y neonatología del Hospital Carlos Saporiti, una decisión que se conoció semanas después de los comicios.

Desde la Unión Cívica Radical , tanto el referente departamental Hernán Amat como el presidente de la Cámara de Diputados y titular del partido en Mendoza, Andrés Lombardi , repudiaron sus dichos y sostuvieron que ese tipo de afirmaciones afectan la institucionalidad y el respeto por la voluntad popular.

En las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 en Rivadavia, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con el 40,45% de los votos, seguida por el Partido Sembrar con el 29,57% , para renovar cinco bancas en el Concejo Deliberante.

La crítica de García Llauró

El dirigente de Sembrar y hombre de confianza del intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, comenzó cuestionando la presentación de proyectos vinculados a obras públicas por parte de los concejales de Cambia Mendoza.

Según explicó, esas iniciativas exceden las facultades del Concejo Deliberante, ya que la planificación y ejecución de la obra pública corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal a través del presupuesto anual. En ese marco, aseguró que los proyectos impulsados por la oposición generan falsas expectativas entre los vecinos.

"La labor legislativa de los concejales de Cambia Mendoza es una estafa", afirmó García Llauró, al considerar que esas iniciativas buscan instalar la idea de que gestionan obras que, legalmente, no pueden ejecutar desde el cuerpo deliberativo.

El presidente del Concejo también señaló que esas resoluciones son aprobadas por la propia oposición, que cuenta con mayoría tanto en la Comisión de Obras Públicas como en el recinto. Sin embargo, el tono de sus declaraciones escaló cuando trasladó el concepto de "estafa" al plano electoral.

"También estoy convencido de que fue una estafa cómo llegaron al Concejo Deliberante", sostuvo. Según explicó, esa definición está relacionada con el cierre de los servicios de maternidad y neonatología del Hospital Carlos Saporiti, una medida adoptada por el Gobierno provincial luego de las elecciones municipales.

El presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Luis García Llauró (Sembrar).

Para García Llauró, esa decisión no pudo haberse organizado en pocas semanas y, si hubiera sido conocida durante la campaña electoral, habría tenido incidencia en el resultado de los comicios.

"Si Cambia Mendoza y La Libertad Avanza hubieran dicho antes de las elecciones que iban a cerrar el servicio de neonatología y transformar negativamente el servicio de maternidad, estoy convencido de que el resultado habría sido distinto", expresó.

En ese sentido, insistió en que los vecinos no contaron con toda la información al momento de votar y aseguró que la decisión sanitaria representó un fuerte impacto para el departamento.

"No le mentimos a la gente. Ellos hicieron una campaña ocultando lo que de verdad querían hacer en nuestro departamento y eso me parece gravísimo", afirmó.

Amat salió al cruce

Las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante provocaron una rápida reacción dentro de Cambia Mendoza. Uno de los primeros en responder fue el director general de Relaciones con la Comunidad y referente radical de Rivadavia, Hernán Amat, quien calificó las expresiones como "gravísimas" y consideró que ponen en discusión la legitimidad del proceso electoral.

"Atacar la legitimidad de una elección sin ningún tipo de pruebas es atacar directamente la voluntad popular y la paz social de todos los rivadavienses", sostuvo.

Amat remarcó que García Llauró ocupa un cargo institucional de relevancia y, por esa razón, consideró aún más preocupantes sus afirmaciones.

"La gravedad de las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante radica en que no solamente acusa de fraude a los concejales de Cambia Mendoza, sino que pone en discusión la legitimidad de la elección de febrero. Eso no se puede permitir", manifestó.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat Prensa Gobierno de Mendoza

El dirigente radical sostuvo además que, desde el retorno de la democracia, la legitimidad del voto no debería volver a ser objeto de cuestionamientos entre dirigentes políticos.

"En Argentina eso dejó de discutirse en 1983. A más de cuatro décadas de la recuperación democrática resulta muy grave que un dirigente político vuelva a poner en duda el resultado de una elección", señaló.

Amat también reclamó que García Llauró ofrezca disculpas públicas y se retracte de sus dichos.

"Exigimos respeto por las instituciones, por el voto popular y por las personas que fueron elegidas por la ciudadanía", afirmó.

"Es aberrante": la postura de la UCR Mendoza

Al rechazo también se sumó el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR provincial, Andrés Lombardi.

El legislador calificó las declaraciones de García Llauró como "aberrantes" y cuestionó que un funcionario con responsabilidades institucionales desacredite el resultado de una elección en la que participó el propio espacio político que gobierna el departamento.

"Es aberrante que un representante institucional diga eso. Participaron de las elecciones y, porque no les gustó el resultado, no pueden salir a poner en duda lo que decidieron los rivadavienses", sostuvo.

El gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi. Prensa UCR Mendoza

Lombardi agregó que, si el presidente del Concejo considera que existieron irregularidades electorales, debe recurrir a la Justicia.

"Si está en conocimiento de que hubo fraude, tiene la obligación de hacer la denuncia correspondiente. Si no tiene pruebas, corresponde que pida disculpas públicas", afirmó.

El dirigente radical también consideró que la respuesta debe mantenerse dentro del plano político y expresó un "repudio total" a las declaraciones del dirigente de Sembrar.

El comunicado de la UCR de Rivadavia

Al rechazo de Amat y Lombardi se sumó un pronunciamiento de la Unión Cívica Radical de Rivadavia. A través de un comunicado, el partido repudió "categóricamente" las declaraciones de García Llauró y cuestionó que haya calificado de "estafadores" a los concejales que integran el frente conformado por Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Desde el radicalismo sostuvieron que ese tipo de expresiones descalifican el trabajo legislativo de los ediles opositores y consideraron que resultan incompatibles con la responsabilidad institucional que implica presidir el Concejo Deliberante.

La controversia reavivó la disputa política en el departamento, donde Sembrar y Cambia Mendoza mantienen un enfrentamiento permanente tanto por la gestión municipal como por las decisiones adoptadas en torno al Hospital Carlos Saporiti, un tema que volvió a instalarse en el centro del debate político tras las declaraciones del titular del cuerpo deliberativo.