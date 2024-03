Espert llama a la “rebelión fiscal” contra aumentos de impuestos en la provincia de Buenos Aires

José Luis Espert, diputado nacional y reciente integrante de La Libertad Avanza, ha lanzado un llamado a la “rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires, instando a los ciudadanos a no pagar los impuestos que han experimentado fuertes aumentos bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y éso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”, sostuvo el legislador oficialista.

Javier Milei y Jose Luis Espert

Espert, conocido por sus posturas liberales en materia económica, criticó los incrementos en las patentes, el Impuesto Inmobiliario y el Inmobiliario Rural, los cuales calificó como ilegales. En su declaración, afirmó: “El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”.

Espert destacó la necesidad de esta medida como una forma de protesta ante la falta de contrapartidas por parte de los políticos a los impuestos que pagan los ciudadanos.

En un tono contundente, Espert enfatizó: “Así como los trabajadores hacen huelga y los pobres cortan la calle cuando no se sienten representados, la única defensa que tenemos los contribuyentes es no pagar los impuestos cuando no obtenemos nada a cambio”. Además, criticó la creación del Impuesto Inmobiliario Complementario por parte de Daniel Scioli en 2013, calificándolo de “imbécil”.

En cuanto al impuesto a las ganancias con un piso de 1,5 millones de pesos y las retenciones su postura fue otra. Según el flamante libertario dijo “Los gobernadores que no lo quieren deberían ponerse de acuerdo. ¿Quieren más plata pero no están dispuestos a implantar un impuesto que en todo el mundo civilizado existe? Acá el problema son el resto de los impuestos que hay en la Argentina, no el Impuesto a las Ganancias”. Según su argumento en una entrevista radial, “este tributo no es distorsivo y genera un costo político para quienes aumentan el gasto público”.

