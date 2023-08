Escándalo en ATE: rompieron la reja de una ventana para sacar urnas de las elecciones

Las elecciones de ATE en Mendoza se llevan adelante en medio de un escándalo por denuncias de “fraude”, suspensión e incidentes registrados anoche. En la sede de la Junta Electoral de calle Perú y General Paz retiraron las urnas por la fuerza para que se puedan desarrollar las elecciones este miércoles. Así se puede observar a través de un video, dónde un hombre corta una reja con una amoladora para lanzar las urnas hacia la calle, mientras un grupo de personas las esperaba afuera.

Si bien el secretario general Roberto Macho, que busca la re-reelección, no hizo alusión a este episodio en particular, admitió que hubo conflictos y culpó a la oposición liderada por Joaquín Tolosa. En una conferencia de prensa desarrollada este miércoles indicó: “Antes de comenzar el hecho eleccionario, la Verde-Malbec que está compuesta por dirigentes del Frente Elegí, estaban sentados en las escaleras de la Junta Electoral para que los trabajadores no puedan trabajar. Encabezados por Joaquín Tolosa y Rosana Estrella, que es funcionaria de (Martín) Aveiro (NdR: intendente de Tunuyán y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria)”.

Y añadió que “se demoraron las urnas en salir. La Junta Electoral debió llamar a la Fiscalía para darle intervención y vino la policía, puso vallas y tuvieron que desalojar esa parte, para que los trabajadores presidentes de mesa pudieran retirar las urnas”.

“Si hubo incidentes, nosotros los estamos conociendo porque no estuvimos en el lugar, y fue entre la Junta Electoral porque la parte de la Verde-Malbec no querían sacar las urnas. En consecuencia, salieron y pueden ver que los compañeros están votando. Lo pueden ver en municipios y reparticiones públicas”, completó el dirigente sindical.

Por su parte, el líder de la oposición desconoció el desarrollo normal de los comicios, denunció “fraude” y aseguró que los incidentes de ayer fueron producidos por presuntos “barrabravas de Huracán Las Heras” que habrían llegado hasta el lugar para sacar las urnas.