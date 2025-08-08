Es oficial el frente de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Los mendocinas irán a las urnas el próximo 26 de octubre. Este evento tiene al acuerdo entre el gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza (LLA) como novedad principal, además del peronismo en unidad como principal oposición.

La alianza entre Cornejo y los libertarios tiene el objetivo de garantizar un triunfo que, en base a las elecciones previas, parece asegurado. Se trata del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , también mencionada en la presentación como "LLA + CM".

Por su parte, el peronismo competirá como "Fuerza Justicialista Mendoza " , sello creado tras negociaciones entre el kirchnerismo e intendentes afines. Según reportó ámbito, las mismas corrieron por cuenta de la senadora Anabel Fernández Sagastin y del presidente del PJ local, Emir Félix, representante de la contraparte.

La alianza entre Cambia Mendoza y LLA quedó oficialmente constituida. Una alianza que se construye sobre la base de coincidencias estratégicas y la firme convicción de que es momento de trabajar unidos por una Argentina que recupere el orden, la libertad y el progreso. pic.twitter.com/p3pRH0CGmp

Desde la oposición entienden que la única alternativa posible era la confluencia, sobre todo al considerar la fusión entre el oficialismo provincial y nacional. "El acuerdo fue bueno para todos. Si iba solo, el kirchnerismo ganaba la interna pero se quedaba sin nada. Iba a ser un desastre si no íbamos juntos ", justificaron en pasillos celestes, de acuerdo al citado medio.

Se pondrá en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados: Pamela Verasay y Julio Cobos , de la Unión Cívica Radical (UCR); Adolfo Bermejo y Liliana Paponet , de Unión por la Patria (UP); y Álvaro Martínez , de LLA. Además habrá comicios locales para renovar parte de la Legislatura provincial, dado que el gobernador decidió no desdoblar las compulsas, a contramano de muchos de sus pares.

Cabe mencionar que Cornejo no solo pegó los comicios a los de Nación sino que también impulsó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta medida se realizó en sintonía con lo que determinó en el Congreso por impulso de Javier Milei.

Facundo Correa LLano y Andrés Peti Lombardi Facundo Correa LLano y Andrés Lombardi. X / @petilombardi

Es clave también el rol de la vicegobernadora, Hebe Casado, que era originaria del PRO pero se desafilió tras perder la interna con Gabriel Pradines. Luego intentó dar el salto a las filas de LLA, aunque su pase quedó trabado al partido libertario que está en manos del diputado nacional Facundo Correa Llano. Aún así, la funcionaria fungió como nexo entre la gestión local y Karina Milei, con quien incluso se reunió en Casa Rosada.

Es importante destacar que la coalición gobernante sufrió bajas. Apenas lanzada la alianza, Libres del Sur anunció su retirada del armado de Cornejo y los tres funcionarios que formaban parte de la gestión local renunciaron. Según ámbito, el espacio unió fuerzas con el Partido Verde bajo el nombre "Frente Verde", con el que competirá en octubre.

Andrés Peti Lombardi y Facundo Correa LLano anunciaron la alianza de LLA y CM "Alianza provincial": Andrés Lombardi y Facundo Correa LLano anunciaron el acuerdo entre LLA y CM. X / @petilombardi

En el peronismo aguardan por un escenario de polarización "Milei - Anti Milei". Es relevante para este sector el lugar que ocupe el tradicional Partido Demócrata. Además, el PRO mendocino no está exento de la implosión a nivel nacional que sufrió el partido fundado por Mauricio Macri. En 2023, el por entonces diputado amarillo Omar de Marchi se abrió de la coalición oficialista en Mendoza y lanzó su candidatura a gobernador.

En la previa del cierre, ámbito informó que el PRO debatía entre la soledad o ir en alianza con el Partido Demócrata y con el Partido Liberal. Hasta el momento, el único gobernador radical que había confluido con LLA había sido el chaqueño Leandro Zdero, quien ganó las elecciones locales el 11 de mayo pasado. Allí, en unidad, se impuso al peronismo, que empujó la candidatura de Jorge Capitanich para la Legislatura local.