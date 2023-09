Es falso que Cecilia Strzyzowski “votó” en las elecciones primarias argentinas, o que alguien lo hizo en su lugar

“El fraude electoral es tan alevoso que hasta hicieron figurar que había votado Cecilia”, se lee en una publicación en X que sugiere que alguien votó en nombre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 1 de junio de 2023. Versiones similares circulan también en Facebook (acá y acá).

La afirmación se basa en una captura de pantalla que muestra que Strzyzowski figura en el Registro de Infractores al Deber de Votar como “no infractor”.

Captura de pantalla de una publicación en X, hecha el 19 de septiembre de 2023. Foto: Reverso

El caso de Cecilia Strzyzowski está siendo investigado como un posible femicidio. Entre los sospechosos de la desaparición, se encuentran su esposo, César Sena, y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes políticos afines al gobernador Jorge Capitanich y su Frente Chaqueño, quien perdió las elecciones frente a Leandro Zdero el 17 de septiembre último.

¿Qué significa ser “no infractor”?

En la Argentina el voto es universal, igual, secreto y obligatorio, lo que significa que las personas que tengan entre 18 y 70 tienen la obligación de sufragar. Si alguien de esta franja no concurre a votar, se le aplica una multa económica y se lo incorpora al Registro de Infractores al Deber de Votar donde le cabe una marca de “infractor”.

Una persona aparece en el registro como “no infractor” en caso de haber ido a votar, pero no se trata de la única razón. De hecho, en la franja superior de la misma imagen que muestra que Cecilia Strzyzowski no es infractora, se señala que “la condición de [NO INFRACTOR] no implica que el elector haya emitido sufragio”.

Captura de pantalla del Registro de Infractores de Cecilia Strzyzowski, hecha el 18 de septiembre de 2023. Foto: Reverso

Luego de que se viralizaran las versiones de que Strzyzowski “concurrió a votar”, o de que alguien votó en su nombre, la Secretaría Electoral Nacional de la región de Chaco emitió en Facebook e Instagram un comunicado en el que se lee que, debido al hecho delictivo que se investiga en el marco de una causa penal, “resultó pertinente disponer la exclusión provisional del padrón electoral nacional en las pasadas elecciones nacionales paso [primarias] del 13 de agosto, de la electora Cecilia Marlén Strzyzowki (…) a fin de resguardar la integridad de la conformación del cuerpo electoral”.

El comunicado detalla que Strzyzowski fue excluida del padrón con la leyenda “elector anulado” con anterioridad a las elecciones primarias. El comunicado está firmado por la jueza federal electoral Zunilda Niremperger, e incluye una fotografía del padrón físico en el que se puede ver un sello de “Elector Anulado” al lado del nombre de Cecilia Strzyzowski.

Imagen del padrón electoral de las elecciones primarias en la Argentina del 13 de agosto de 2023 cedida a la AFP por la Cámara Nacional Electoral. La intervención es del Juzgado Federal Electoral. Foto: Reverso

Razones para figurar como “no infractor”

AFP Factual -medio que, junto con Chequeado, coordina la alianza Reverso– se comunicó con Niremperger, quien confirmó que el comunicado es de su autoría y aseguró que Strzyzowski no emitió su voto, ni nadie lo hizo en su lugar.

Además, explicó que los motivos por los cuales una persona puede calificar como no infractor son ser menor de 18 años o mayor de 70, o haber fallecido con posterioridad al cierre de novedades del padrón (180 días previos a las elecciones generales). En esos casos, los ciudadanos son extraídos manualmente del padrón físico.

La jueza también explicó que la categoría de “no infractor” puede darse en casos excepcionales como el de Strzyzowski, en el que se anuló al elector y se extrajo el troquel para garantizar que nadie pueda votar en su lugar.

La AFP se comunicó con el área de comunicación de la CNE, que descartó las versiones que sostienen que Strzyzowski emitió un voto.

Además, confirmó la veracidad de la imagen que muestra el padrón físico con el elector anulado, y envió una captura de pantalla del acceso interno del Registro de Infractores al Deber de Votar, también publicada en sus redes, que muestra que Strzyzowski no estaba habilitada para votar al momento de los comicios de agosto.

*Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

*Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com, por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

