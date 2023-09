El mensaje en X que dice “los discapacitados son un gasto para el Estado” no es de Javier Milei ni de ninguna cuenta oficial de La Libertad Avanza

Circula en redes sociales un mensaje que se le atribuye al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei: “Voy a decir una verdad incómoda, los discapacitados son un gasto para el Estado, si a ustedes les gustan tanto los discapacitados adóptenlos y manténganlos ustedes, yo estoy harto de pagar por todo”.

El contenido llegó al WhatsApp de Reverso -alianza que, junto con AFP, coordina Chequeado– para su verificación, y ha sido republicado en X y compartido como captura de pantalla en Facebook.

Sin embargo, no hay registros de que Javier Milei haya dicho públicamente esa frase, ni de que la afirmación haya sido expresada en una cuenta oficial vinculada a su partido.

Milei, no obstante, fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en 2021 por “denigrar públicamente a las personas con discapacidad”. Además, a principios de septiembre la Asociación de Síndrome de Down Argentina repudió que el candidato presidencial utilice como insulto la palabra “mogólico”.

Mensaje de una cuenta de apoyo

Una búsqueda en Google y YouTube de la supuesta cita no arroja ninguna coincidencia, exacta o similar, vinculada con el diputado nacional y candidato presidencial. Tampoco es un mensaje que figure en la cuenta oficial en X de Milei, “@JMilei”.

El mensaje original fue publicado por primera vez el 27 de junio de 2023 en la cuenta de X “@mileiesmipastor”, que se describe como una “cuenta de Twitter 100% en apoyo a Javier Milei”. El usuario no muestra un vínculo oficial ni con Milei ni con La Libertad Avanza.

Además, el 2 de agosto último, el usuario publicó un tuit en el que expuso que la cuenta oficial de X de Milei lo había bloqueado, junto con la captura correspondiente.

No es la primera vez que expresiones contra la discapacidad son atribuidas a políticos argentinos. En 2021 circularon distintas publicaciones que le adjudicaron al ex presidente Mauricio Macri (Cambiemos) una cita similar: “Qué culpa tengo yo, que sean discapacitados…? Los discapacitados son un gasto, que no debe afrontar el Estado, que se hagan cargo los familiares directos..!”. Sin embargo, esto también era falso.

Expresiones de Milei sobre salud y discapacidad

En 2021, Milei fue denunciado por “denigrar públicamente a las personas con discapacidad” ante el Ministerio Público Fiscal y el INADI. La denuncia fue presentada por el militante del Frente Patria Grande, Jonathan Algalarronda, en repudio a los dichos del candidato libertario, quien afirmó que él podría “aplastar aun en silla de ruedas” al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El 6 de septiembre de 2023, la Asociación de Síndrome de Down Argentina repudió el uso de la palabra “mogolico”, que Milei utilizó como insulto contra el economista Roberto Cachanosky.

En el apartado vinculado a las propuestas sobre salud, la plataforma electoral de La Libertad Avanza, incluye: “Descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”.

Sobre las personas con discapacidad, la plataforma contempla “desarrollar y promover programas de prevención, atención, control y seguimiento de pacientes discapacitados según patología”.

Milei dijo en agosto de 2023 en el canal La Nación+: “El punto es si yo decido financiar a la demanda o a la oferta. Cuando yo decido financiar la demanda genero competencia y genero bienes de mejor calidad. Ese es el ‘trick’. Nadie se queda sin salud, nadie se queda sin educación, nadie pierde esos bienes a los que accede; lo que cambia es el mecanismo, a quién se lo financia (…). Cuando financio a la oferta termino generando clientelismo”.

*Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

*Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com, por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

