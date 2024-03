Ernesto Tenembaum reconoció que le gustó el discurso de Milei: “Está bien lo que está diciendo”

Tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes, el periodista Ernesto Tenembaum expresó sus opiniones en un editorial en Radio Con Vos. Aunque el periodista reconoce que no comparte la mayoría de las posturas del presidente, sorprendió y admitió que siente cierta simpatía por algunos de los puntos que Milei abordó en su discurso.

“Ustedes saben que yo no creo en el programa de Milei y creo que su combate anticasta tiene un nivel de doble discurso e hipocresía gigantesco. Pero en un momento me pasó que, siendo muy provocativo con los políticos, siendo muy duro, siendo muy agresivo, empecé a sentir que me gustaba lo que estaba haciendo. Y que cuando anunció que se acababa el uso de avionetas, el uso abusivo de autos del Estado, me gustó lo que estaba diciendo”, destacó Tenembaum.

“Le pregunté a gente conocida que todos votaron en contra de Milei y me encontré con gente que me reconoció ‘che lo que decía está bien’... cuando habla y les dice lo que son está bien”, confesó.

Aunque subrayó que Milei representa un tipo de gobierno opuesto a sus propias convicciones en la mayoría de los temas, reconoció la eficacia de la estrategia del líder de La Libertad Avanza. “Tuve una epifanía de poder entender por qué él, con las medidas que está haciendo, que son brutales, que son crueles, que son injustas, tiene la tolerancia de la mitad de la población”, reflexionó.

Al referirse a la afirmación de Milei de que “la sociedad les tiene asco a los políticos”, Tenembaum admitió que este mensaje resuena con muchos ciudadanos. Sin embargo, aclaró que no está respaldando la sinceridad de Milei ni la autenticidad de su lucha contra la casta política. “Entiendo lo que le pasa a la gente con él cuando escenifica esto”, concluyó.