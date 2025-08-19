EPRE: el Senado aprobó el pliego de un nuevo integrante para el órgano de control

El nuevo director del EPRE es Héctor Manuel Laspada , quien superó con éxito la votación del Senado

El pliego de Héctor Laspada pasó el filtro del Senado y se convertirá en director del EPRE

La Cámara de Senadores aprobó este martes, por votación secreta, la designación de Héctor Manuel Laspada como director general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

De este modo, Laspada se incorpora al directorio del órgano encargado de regular y fiscalizar la prestación del servicio eléctrico en la provincia, el cual compartirá por el momento con su presidenta, Andrea Molina; y Andrea Salinas. No obstante, Molina está a punto de emigrar ya que el gobernador Alfredo Cornejo la propuso para integrar el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a Laspada, se trata de un ingeniero "formado en la UNCuyo, con experiencia en el sector energético y en la gestión pública y privada", destacó la vicegobernadora Hebe Casado en sus redes sociales.

Hoy, en el Senado de Mendoza, aprobamos la designación de Héctor Manuel Laspada como director del Ente Provincial Regulador Eléctrico (@epremendoza). Ingeniero, formado en la UNCuyo, con experiencia en el sector energético y en la gestión pública y privada, Laspada asume la… pic.twitter.com/7txCo1gh2u — Hebe Casado (@hebesil) August 19, 2025 "Esta decisión se enmarca en una línea de trabajo que el gobernador @alfredocornejo viene sosteniendo: impulsar a profesionales con formación y trayectoria para ocupar cargos de gran relevancia institucional. Lo mismo sucede con el pliego de Andrea Molina, Contadora Pública Nacional, que fue enviado para ocupar el cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas de Mendoza", destacó la vicegobernadora.

Previo a la votación, Laspada se sometió al requisito de la audiencia pública, instancia en la que se presentaron 262 adhesiones y ninguna impugnación a la postulación del ingeniero en Electrónica y Electricidad.