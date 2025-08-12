El EPRE revisará un componente clave en la factura de la luz

El Gobierno de Alfredo Cornejo , instruyó al mediante el decreto el través del Decreto 1679, al Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ) para que revise la variación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) y, si corresponde, proponga nuevos cuadros tarifarios para el Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio de energía eléctrica.

Esta medida tiene como objetivo principal adecuar las tarifas a la variación real de los indicadores económicos en el contexto actual. El decreto se enmarca en el procedimiento de adecuación del VAD para el año 2025, conforme a lo establecido previamente en el Decreto 1680/2024.

En el organismo que conduce Andrea Molina explicaron que si bien van a revisar este ítem, no se producirá un aumento del mismo, ya que no supera el umbral definido del 7% del trimestre anterior . Esto es de acuerdo con el Procedimiento de actualización de VAD establecido en el decreto 1680/2024.

Previo a esta reciente instrucción, se llevó a cabo una Audiencia Pública con el propósito de considerar, informar y recabar opiniones sobre la adecuación del VAD, cumpliéndose con las instancias de publicidad y participación estipuladas por la normativa vigente.

Las disidencias y observaciones formuladas por los participantes de dicha Audiencia Pública fueron analizadas y respondidas en el Informe Técnico-Regulatorio del EPRE, el cual concluyó que tanto la adecuación del VAD como el procedimiento seguido se ajustan a la legislación aplicable.

Asimismo, el Directorio del EPRE dictó la Resolución 184/2025, mediante la cual elevó a la Autoridad de Aplicación la documentación que acredita el cumplimiento de los procedimientos requeridos.

La facultad de adaptar las tarifas a las necesidades del servicio público reside en el Poder Concedente, de conformidad con la Ley 6497 y su modificatoria Ley 7543. Esta potestad también fue recogida en un Acta Acuerdo celebrada entre el Ministerio de Energía y Ambiente y las Distribuidoras.

La instrucción específica al EPRE se centra en la necesidad de verificar la variación real experimentada por los indicadores utilizados en el proceso de adecuación del VAD, dado que dichos indicadores fueron proyectados en mayo del corriente año.

Según lo establecido en el punto 4 del Anexo Único del Decreto 1680/2024, corresponde revisar el umbral definido de más/menos 7% con periodicidad trimestral.

De resultar necesario, tras la revisión de la variación del IPC y en función del resultado obtenido, el EPRE deberá proponer los Cuadros Tarifarios Propios de Valor Agregado de Distribución (VAD Propio) para las Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Mendoza, aplicables al mes de agosto de 2025.

Esta determinación deberá considerar la variación real de los índices utilizados según el procedimiento establecido. El Decreto fue firmado por el propio Gobernador y la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre.

El decreto