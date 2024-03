Entre la Vendimia y el discurso de Milei: apoyos y críticas al Presidente y su “Pacto de Mayo”

Este sábado de actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia tuvo un condimento especial, que fue el político, teniendo en cuenta que fue el escenario de repercusiones del fuerte discurso del presidente Javier Milei en el Congreso Nacional, sobre todo con la convocatoria a los gobernadores para firmar y discutir un decálogo de políticas de Estados, llamado “Pacto de Mayo”.

En este sentido, hubo declaraciones tanto a favor como en contra del “llamado” de Milei, y los dirigentes políticos tanto oficialistas como opositores, opinaron respecto a esto.

Fernández Sagasti cruzó a Milei

La senadora nacional por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, quedó disconforme con el discurso del presidente Javier Milei este viernes por la noche en el Congreso Nacional; y dudó del éxito que pueda tener la convocatoria a los gobernadores y expresidentes para el llamado “Pacto de Mayo”, con el que pretende establecer políticas de estado a largo plazo.

“El discurso fue más de lo mismo, fue un discurso de campaña más que el de un jefe de Estado. Y lo peor, es que no hubo ningún anuncio para la gente, para la terrible situación económica y social que estamos viviendo. Es más, dijo que la vamos a pasar peor, que todavía no pasó lo peor, y no hubo una medida para que los argentinos la llevemos un poquito mejor. O sea, fue un ‘la vamos a pasar peor y aguantenselá'”, opinó la referente del kirchnerismo en Mendoza, minutos antes del comienzo del acto del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en el hotel Hyatt.

En diálogo con Los Andes, expresó que, respecto a la convocatoria a los gobernadores, “más que un pacto es un contrato de adhesión. Dijo: ‘esto o el abismo’. Es decir, más de lo mismo, más de extorsiones a las provincias. La verdad, una lástima”.

Anabel Fernández Sagasti y Ulpiano Suárez. Nicolás Guevara / Los Andes

Y disparó: “Milei dijo primero la ley ómnibus, y después les libero los fondos a las provincias. Es un escándalo. Pareciera que el Presidente ha corrido el límite. Como que estamos medio acostumbrados a que el presidente diga barbaridades”.

La Senadora Nacional hizo referencia a recursos como los que provenían del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), o el Fondo Compensador al Transporte, que “son de los mendocinos, no pueden pisarnos. Porque no es a los gobernadores a los que nos pisan, sino a los ciudadanos que tenemos que pagar más el boleto. O a los docentes que ya vimos que les recortaron el sueldo y que no se hizo cargo el gobierno de la provincia, como había dicho. Es preocupante. Va a estar en la madurez y en la sensatez de sobre todo los gobernadores y todos los que tenemos un cargo de representación. Debe bajar la pelota y tratar de que estos límites no se sigan corriendo”, señaló.

Fernández Sagasti agregó que Milei “lo único que anunció fue que dentro de 90 días convocará a los gobernadores, y en una Argentina en 90 días, la verdad que puede pasar muchas cosas”.

Y cerró con la idea de que Milei “sigue en campaña electoral y habla para la tribuna. Eso me parece lo preocupante para los argentinos y no tiene que ver con lo partidario, sino que no mostró una línea de acción concreta para adelante”.

De acuerdo a la situación del Estado, consideró que es necesario que Argentina sea un Estado más eficiente y “que los recursos sean mejor dirigidos y administrados. La cuestión es cómo hacerlo. Y no se trata de echar gente a mansalva, sino hacer un estudio. Hay cosas que tienen que mejorar, pero no con frases a la tribuna, sino de una manera consciente”.

Hebe Casado, exultante con el discurso de Milei

Quien se mostró exultante con Milei fue la vicegobernadora, Hebe Casado, quien aseguró que “colmó ampliamente” sus expectativas. “Creo que todos los que estamos en ese camino de pensamiento es lo que queríamos escuchar y creo que fue muy bien recibida por el general de la gente”.

“Tiene que ver con hacer un Estado eficiente, chico, que le saque el pie de encima al que produce, al que trabaja y donde el gasto del Estado no vaya a kioscos, sino que vaya a prestar los servicios que corresponden”, mencionó.

Luis Petri, Alfredo Cornejo y Hebe Casado. Nicolás Guevara / Los Andes

Por otro lado, comparó la idea de Milei con Mendoza y expresó que “muchas de las cosas que propuso el Presidente, acá ya se vienen haciendo, y lo que pretendemos es que el reparto nacional sea equitativo y justo. Que tenga que ver con el mérito de cada provincia”.

También mencionó que es posible que Mendoza apruebe lo que se plantee en el “Pacto de Mayo”, pero de igual forma dijo que habrá reuniones previas de todos los gobernadores donde “se van a lograr los consensos para llegar a Córdoba en mayo”.

“Esperemos que eso sea el puntapié inicial para que Argentina empiece a crecer de vuelta”, mencionó..

De Marchi apoya a Milei y deja una crítica al radicalismo

Otro de los dirigentes políticos que habló fue Omar De Marchi, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, quien valoró el discurso de Milei, al indicar que “no perdió su tono duro y crítico contra el status quo de la Argentina” y que también “tendió un puente enorme convocando a un gran pacto a la dirigencia; así que hay que animarse a avanzar en ese sentido. Si no, la Argentina va a seguir siendo exactamente igual y como es hasta ahora, un país que cada vez empobrece más”.

Por otro lado, sostuvo que “lo que plantea el Presidente para nosotros es una súper novedad, pero son las cosas básicas que en otro país no están en discusión hace mucho tiempo”.

Omar De Marchi y Esteban Allasino

Sobre la provincia, comentó que “Mendoza es una provincia con un fuerte arraigo institucional, pero ese arraigo institucional lo viene perdiendo desde hace mucho tiempo a esta parte. Creemos que tenemos una Justicia que si no hacemos algo, cada vez estará más cooptada por el poder político, y eso complica el equilibrio institucional de Mendoza”.

“Hay tanto para hacer para achicar gastos superfluos y esos recursos destinarlos a hacer un sistema educativo moderno en serio; o lo mismo en materia de seguridad, eso lo vemos a diario. Tenemos una fuerza policial que está cada vez más deprimida en su consideración y a su vez esto se traslada a una inseguridad cada vez más evidente. Yo creo que Mendoza por los mendocinos está muy bien hace muchos años, pero hay muchísimo por hacer”, remarcó.

Respecto a si cree que hay una suerte de “extorsión” a los gobernadores, o de “intercambio de plata” en base a que el Pacto de Mayo se daría sí y solo si se aprueba la ley Bases, mencionó que no lo ve así y que se trata de que el ajuste y el trabajo “lo hagan todos”. “De los 15 puntos de déficit, prácticamente 13 puntos son nacionales hay solamente un punto y medio o dos puntos del déficit que corresponde a las provincias. El esfuerzo tiene que ser parejo en todos lados”, cerró.

Arturo Lafalla celebró la convocatoria

Por otro lado, el exgobernador Arturo Lafalla, celebró el llamado a los gobernadores del Presidente, al sostener que “no podremos salir de esta situación sin acuerdos. No hay forma. Necesitamos acuerdos que cambien lo malo que teníamos. Una convocatoria de este naturaleza, y en este momento, no se puede rechazar”.

No obstante, se centró en el “cómo” se realizarían estas reformas importantes y cuáles serían. Ante esto, dijo que, por ejemplo, un tema central de la reforma positiva es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es “el impuesto más regresivo, porque en términos generales lo pagan los pobres y evaden los ricos. El tema es ver qué vamos a hacer con éste y otros tantos temas. Es lo que hay que discutir”.

Rodolfo Suárez y los “límites” al Gobierno Nacional

En el caso del senador nacional, Rodolfo Suárez, expresó que hubo un “buen análisis de la situación que heredó, en la cual él recibió el país, que esto es bueno tenerlo siempre presente para saber que muchas cosas de las que están ocurriendo no son culpa del gobierno actual”.

Sobre la situación del llamado a los gobernadores, se mostró de acuerdo y dijo que “estamos en una oportunidad histórica en la Argentina para cambiar las cosas. No se puede fallar en esta oportunidad porque la gente la está pasando muy mal. Nadie llega a fin de mes, el ajuste es realmente veloz”.

Si bien señaló que acompañará el DNU, expresó también que “el límite siempre son los intereses de la provincia” y que está para “defender a los mendocinos y levantar nuestra voz para que salgamos pronto de esta situación de ajuste que le está pegando mucho a la clase media”.

Andrés Lombardi y su defensa a Cambia Mendoza

Por el lado del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, consideró sobre Milei que “muchas de esas definiciones se habían anticipado en campaña y eran propuestas que nosotros estábamos llevando a nivel nacional”.

“Todo lo que tenga que ver con abrir la economía, con buscar nuevos mercados, con permitir el ingreso de nuevos productos a la Argentina, con permitir mayor libertad a las empresas para contratar personal, son cosas que en Mendoza se venían haciendo, así que entiendo que hay que trabajar en ese sendero de acompañamiento a estas medidas”, indicó.

En esta línea, acotó que “la convocatoria y los 10 puntos que están sobre la mesa para discutir son temas que nos sentimos muy cómodos y que tenemos mucho por aportar a la discusión nacional”.

Martín Aveiro, en contra del “apriete” a los gobernadores

Quien también opinó sobre el discurso de Milei fue el diputado nacional peronista, Martín Aveiro, quien dijo que esperaba “medidas contundentes para luchar contra las situaciones que están sufriendo las familias argentinas, tanto la clase trabajadora, como la clase media y los más vulnerables. No se puede tener déficit fiscal cero a costa de la comida de la gente, o de un transporte para ir a trabajar, o del acceso a la salud”.

En esta línea, consideró que Milei debe entender que “no es el camino la agresión”, y que “los gobernadores son el principal porque es el nexo en el territorio del país; lo importante es que entienda que tiene que trabajar con ellos, no a través de la discusión, sino de trabajo en conjunto”.

Por último dijo que está a favor de las convocatorias a los gobernadores, pero “siempre en un marco de respeto y con consenso. Pero no estoy a favor que quiera cerrar con gobernadores cuestiones que se tienen que trabajar en el Congreso, como leyes y pactos fiscales. Tiene que haber un acuerdo político”, cerró.