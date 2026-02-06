En vivo: se conoce hoy la pena de prisión para el exjuez Walter Bento

El Tribunal Oral Federal N°2 dará a conocer desde las 8 de este viernes la pena de prisión efectiva y la modalidad que deberá cumplir el exjuez Walter Bento, declarado culpable por liderar una asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, y los otros condenados en la megacausa atravesada por delitos de corrupción.

En la jornada del jueves del juicio de cesura, el Ministerio Público Fiscal , a cargo de Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac), había solicitado que se condene al exmagistrado a 18 años de prisión y la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Por ejemplo, André advirtió que se debe tener en cuenta el agravante de que la asociación ilícita operó nada más y nada menos que en el propio Poder Judicial, más precisamente vendiendo beneficios procesales desde el Juzgado Federal N°1 de Mendoza. "Claramente no encontramos forma de medir el daño a las instituciones, a la confianza pública y a la credibilidad del Poder Judicial de la Nación. Es extremo", dijo.

En cuanto a los delitos patrimoniales, el fiscal Velasco sostuvo que Bento "tenía ingresos acomodados" como juez federal, por lo cual no tenía una "necesidad" económica de incurrir en la delincuencia y simplemente estuvo "alentado por la codicia" como principal móvil.

El MPF también mostró el monto total de los cohechos perpetrados por Bento, los que arrojaron un resultado de USD 2.063.300 , equivalentes a $104.439.650 (el cambio a pesos se tomó referido a las fechas en que se perpetraron los hechos, que datan entre los años 2018 a 2020).

El exjuez federal Walter Bento

Respecto al enriquecimiento ilícito injustificado, Bento acumuló $6.892.686,04 y, por las operaciones de lavado, sumó otros $22.323.582. La multa total fue de $752.326.756,04.

Sobre el exjuez Walter Bento, los fiscales solicitaron 18 años de cárcel. En tanto que, para Nahuel Bento, el hijo mayor del exjuez y exfuncionario judicial, el fiscal Velasco solicitó una pena de cinco años de prisión de "efectivo cumplimiento" por el delito de lavado de activos.

Para Marta Boiza, esposa de Bento, el MPF solicitó concretamente una condena de seis años de prisión, la pena de inhabilitación perpetua y la multa de $230.128.506, que deberá ser actualizada al momento de su ejecución.

Además, antes de dar paso a los últimos testimonios de los acusados, el tribunal rechazó cada uno de los planteos de nulidad presentados por las defensas.

A su turno, Bento habló por última vez y pidió que le otorguen la prisión domiciliaria, aludiendo a la situación de salud de su hijo con discapacidad, Facundo Bento. Expusieron también su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento, ya antes declarados culpables por el delito de lavado de activos, al igual que el exjuez.

Walter Bento, su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento

Las penas para los integrantes de la banda que lideraba el exjuez Walter Bento

En la estructura de la asociación ilícita liderada por Bento, dedicada a la venta de beneficios judiciales a detenidos en causas federales, fueron declarados culpables como organizadores, los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.

Se trata de los letrados que operaban bajo las órdenes del fallecido Diego Aliaga, el agente aduanero sindicado como el nexo entre el juez y el resto de los integrantes, cuya desaparición y asesinato en 2020 destapó la megacausa de este juicio.

Un escalón por debajo se ubicaron como "miembros" los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Francisco "Chato" Álvarez; el comisario Gabriel Moschetti y el narco Walter Bardinella Donoso.

Luciano Ortego (abogado/organizador): culpable del delito de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, por cuatro hechos -en relación con los casos N° 1, 2, 3 y 4- todos a su vez en concurso real entre sí. La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión, multa de 127 millones de pesos y la inhabilitación especial por el plazo de 10 para el ejercicio de la abogacía.

El abogado Luciano Ortego

Jaime Alba (abogado/organizador): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, por un hecho en relación al caso N° 7. La fiscalía solicitó para él, 7 años y 10 meses de prisión e inhabilitación especial de 10 años para el ejercicio de la abogacía. Se solicitó la pena única de 8 años de prisión por una condena en suspenso por amenazas previa.

El abogado Jaime Alba

Walter Bardinella Donoso (narco/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos, ellos a su vez en concurso real entre sí, en relación con los casos N° 2 y 3, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado, en calidad de autor por un hecho, en relación al caso N° 1. El MPF pidió 6 años de prisión. Como registra una pena anterior en curso por narcotráfico, corresponde una pena única de 15 años de prisión.

El narco Walter Bardinella Donoso

Gabriel Moschetti (comisario/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos, éste a su vez en concurso ideal con el delito de violación de deberes de funcionario público. El MPF solicitó 5 años de prisión y la pena de inhabilitación especial por el plazo de 14 años para el ejercicio de cargos públicos.

El comisario Gabriel Moschetti

Martín Ríos (abogado/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos, ellos a su vez en concurso real entre sí -en relación con los casos N° 1 y 3-, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de coautor por un hecho, en relación al caso N° 8. Le solicitaron 5 años de prisión, multa de 127 millones de pesos y la inhabilitación especial de 10 años para el ejercicio de la abogacía.

El abogado Martín Ríos

Francisco “Chato” Álvarez (abogado/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por un hecho, en relación con el caso N° 10. Le solicitaron 5 años de prisión, multa de 11 millones e inhabilitación especial por el plazo máximo de 10 años para el ejercicio de la abogacía.

El abogado Francisco "Chato" Álvarez

Matías Aramayo (abogado/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos, ellos a su vez en concurso real entre sí, en relación con los casos N° 1 y 3. Le solicitaron 4 años y 6 meses de prisión, multa de 127 millones de pesos e inhabilitación del ejercicio de la abogacía por un plazo de 10 años.