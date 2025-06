En vivo: la oposición logró quorum en Diputados para debatir aumentos a jubilados y emergencia en discapacidad

Lilia Lemoine vs. los médicos del Garrahan: "Nadie tiene por qué pagar por tus sueños"

- Una recomposición del 7,2% a las jubilaciones.

- El aumento del bono mensual, que actualmente es de $70.000, a por lo menos $100.000

- La creación de un nuevo esquema para quienes no completaron los años de aporte, en reemplazo de la moratoria que el Gobierno dejó vencer en marzo. Se apunta a establecer un piso básico mínimo, con un plus proporcional según los aportes realizados.

En cuanto a discapacidad, se dictaminaron cuatro proyectos. El de mayoría propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de "garantizar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad".

El Gobierno anticipó veto

Desde el oficialismo, la postura fue contundente. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que si se aprueba la norma, el presidente Javier Milei la vetará. “No existen recursos para esta eventual suba. Si no están los fondos, de ninguna manera se puede establecer una ley de estas características. Caso contrario, el Poder Ejecutivo Nacional la va a vetar”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Francos también ironizó sobre el rol del kirchnerismo: “No hay magia acá. Si no están los recursos, no se pueden establecer los gastos”.