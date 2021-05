Alberto Fernández, a la Justicia: “Basta, no usen las sentencias para favorecer a los candidatos que les gusta”

Ensenada, una ciudad de la sección electoral más importante de la provincia de Buenos Aires, fue la elegida por el Frente de Todos para enviar este miércoles una señal de fortaleza y unidad, después de que se destapara una profunda fisura interna en cuanto al control y la ejecución de la política económica y de que la Justicia frenara decisiones del presidente Alberto Fernández.

La plana mayor de la alianza oficialista se mostró completa en un acto de gestión, como había ocurrido sólo dos veces antes en 17 meses. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo en varios anuncios. Pero la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solo había estado presente en los actos en los que se anunció la apertura y el cierre de la reestructuración de la deuda externa privada, nada más.

Este miércoles, 60 kilómetros al sureste de la Casa Rosada, Cristina no solo dijo presente sino que fue una de las principales oradoras del acto. Allí, se hizo el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de 110 mil millones de pesos.

Sobre un escenario, en un complejo de casas que están sin terminar hace cinco años, el Presidente habló de las diferencias en el Frente de Todos pero aclaró que no habrá ruptura. Y dedicó gran parte de su discurso a criticar con dureza el gobierno de su antecesor, Mauricio Macri : “Nos llenaron el país de miseria y debilidad. Debilitaron cada una de las estructuras del Estado”. Y fustigó la decisión del macrismo de haber frenado la construcción de 55.000 viviendas en el país.

“Les pido por favor que saquen esta foto, sáquenla, y no se olviden nunca porque aquí estamos los convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no va a haber ni tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos lleve a hacer que debemos hacer en favor de los argentinos. Grábense esta foto. Esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en el que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie, nadie, nadie, nadie, va a hacernos ceder en eso. Venimos a poner de pie a un país”, dijo Fernández.

Tanto Fernández como su ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, insistieron en la teoría de que el macrismo no continuó las obras en las 55.000 viviendas porque le generaba “odio” que la gente beneficiada pudiera recordar que a esas viviendas las había comenzado Cristina en su segundo mandato. El Presidente aseguró en ese sentido que él está terminando parte de la obra que ideó Néstor Kirchner y comenzó a construir la actual vicepresidenta.

“Para los opositores, esto es populismo. Para nosotros es dignidad. Para ellos, esto es un abuso de gasto del Estado, para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida de los argentinos. Y de repente aparece Juan Domingo Biden diciendo las cosas que nosotros siempre dijimos. Y ahí se confunden, no saben que decir, sus argumentos tambalean. Y cuando eso pasa, recurren a la Justicia”, agregó Fernández.

Crítica a la Justicia

Fernández volvió a cuestionar a la Justicia por los fallos adversos contra su Gobierno . Y también al procurador interino, Eduardo Casal, quien dijo en un dictamen que no estaba demostrado científicamente que la circulación social por las clases presenciales complicaba la situación sanitaria en medio de la pandemia. “Lo dice desde su casa y con firma digital, porque a la Procuración no va nadie y está bien que así sea”, dijo.

Y aseguró que un juez tiene derecho a postular a un presidente y puede votarlo, lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan. Con eso, se refirió a que la Corte Suprema de Justicia respaldó el martes el planteo que elevó Horacio Rodríguez Larreta para continuar con las clases presenciales en la Ciudad a pesar del DNU presidencial para que las clases sean virtuales.

También ratificó que es “muy triste” ver la “decrepitud” del Derecho en una sentencia judicial. “Esto no es solamente lo que pasó ayer (el fallo de la Corte). También las corporaciones económicas van a la Justicia y esos jueces deciden que el Estado nacional no puede regular el precio de los celulares, de internet y del cable de televisión. Y son esos factores de poder los que terminan diciendo que el gobierno abusa cuando toma estas decisiones”, añadió Fernández.

La foto de la unidad del Frente de Todos en Ensenada - Presidencia

“Yo que quiero al Estado de Derecho, que creo y lo reivindico, le digo a la Justicia, basta, paremos, ya han hecho mucho daño. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Y vuelvo a repetirles: elijan el candidato a Presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio ni Cristina ni Axel. Elijan al que quieran. Pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos, porque eso degrada al Estado de Derecho. El último recurso que tiene un argentino cuando se ve avasallado es ir a la Justicia y si los jueces están al servicio de los poderosos, estamos en el peor de los mundos”, enfatizó Fernández.

Y señaló que la Corte Suprema cuestionó un DNU que ya no estaba vigente. “Si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen las sentencias”, agregó. Y aclaró que su gobierno respetará la sentencia que se dictó, aunque esta no tiene prácticamente ningún efecto sino sol está dando títulos a los diarios”.

“Si quieren venir, que vengan”

Mario Secco, el intendente local, había abierto el paraguas al abrir el acto: “Seguramente que habrá algunas diferencias que los medios que no nos quieren las hacen notar. Yo no tengo problemas con tener diferencias con un compañero del frente político. Tengo problemas con los liberales que saquearon al pueblo argentino”.

“Nos pararon todo, pero nunca pudieron tenernos. Sentimos rechazo y desprecio por los que saquearon este país. En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darles batalla en las elecciones. Se creen que son poderosos. Tendrán la justicia, el poder económico y los medios de comunicación del lado de ellos, pero jamás tendrán el amor del pueblo”, agregó Secco.

Atrás se sumó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat: “Podemos tener, como decía Mario, algunas diferencias, pero tenemos una fortaleza que es extraordinaria: la de los gobernadores, de los intendentes, de Sergio, de Axel, de Alberto y de Cristina”. Para el ex intendente de Avellaneda, las diferencias internas es algo habitual “en el movimiento”, donde se construyen políticas con multiplicidad de voces.

Kicillof también cuestionó a la Justicia por el “lawfare” del que, dijo, él y Cristina son víctimas. Fustigó a la gestión anterior, de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia Vidal en territorio bonaerense, por la toma de deuda externa y por la paralización de las obras de construcción de viviendas en el Gran Buenos Aires.

El mandatario provincial cuestionó a la prensa por dedicar “litros de tinta” a magnificar las diferencias internas en el Frente de Todos. “El que diga que sabe qué hay que hacer para sacar a la economía de una pandemia o el que sepa exactamente qué medidas hay que tomar como si estos fueran tiempos normales para sostener las condiciones de vida, está mintiendo”.