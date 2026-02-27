En vivo: el Senado debate la reforma laboral

Tras aprobar la baja de edad de imputabilidad y convertirla en la ley, la cámara alta se encamina a aprobar reforma laboral.

El Senado aprobó la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El Senado inició esta tarde el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concita el rechazo cerrado del peronismo.

La iniciativa fue devuelta a la Cámara alta con un solo cambio por parte de la Cámara de Diputados, el del artículo 44, después de que el jueves 19 de febrero se aprobara con 135 votos afirmativos y 115 negativos.

Ahora el Senado deberá convalidar la modificación aplicada en la Cámara de Diputados, que establece la eliminación del polémico artículo que reducía hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.