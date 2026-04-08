El Senado tratará 60 pliegos judiciales y la designación de Crexell como embajadora

El Senado de la Nación sesionará este jueves con una agenda cargada que incluye el ingreso parlamentario de unos 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores , además del tratamiento de ascensos militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

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La convocatoria fue definida en una reunión de Labor Parlamentaria, donde también se analizaron los principales temas que marcarán el debate en las próximas semanas.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo tomarán estado parlamentario durante la sesión, lo que habilitará su análisis en la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto .

A partir de allí se abrirá un proceso que incluye la presentación de avales e impugnaciones, previo a la realización de audiencias públicas en las que los candidatos deberán exponer y responder preguntas de los senadores.

Se estima que esas audiencias se desarrollarán entre fines de abril y principios de mayo, con el objetivo de avanzar luego hacia su aprobación en el recinto.

Crexell y un debate político abierto

Uno de los puntos centrales será el tratamiento del pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá. La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, aunque enfrenta el rechazo del peronismo.

Desde ese sector cuestionan la designación y sostienen que responde a su apoyo previo a la Ley Bases, acusación que fue eje de fuertes cruces en comisión.

Ascensos militares y otros nombramientos

La Cámara alta también abordará los ascensos de alrededor de 150 militares, incluidos cargos clave en las Fuerzas Armadas. Entre ellos, el Gobierno propuso a Marcelo Alejandro Dalle Nogare para el Estado Mayor Conjunto, a Juan Romay para la Armada y a Oscar Zarich para el Ejército.

En paralelo, se tratará la designación de autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, entre ellas Eduardo Montamat como presidente.

Clima político y agenda futura

Más allá de los temas formales, la sesión se perfila como un escenario de debate político, donde la oposición buscará cuestionar al oficialismo por distintos temas de coyuntura.

En paralelo, el Senado comenzará a discutir en comisión el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que incluye reformas sobre tierras, desalojos y manejo del fuego.