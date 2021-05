En treinta días arranca la primera etapa de la doble vía a San Juan

Tras años de demoras, finalmente ayer se firmó el contrato para iniciar el primer tramo de la obra de la doble vía en la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan. El postergado proyecto había sido anunciado al comienzo de la gestión de Mauricio Macri y adjudicado en 2018, pero por distintos inconvenientes nunca se avanzó con él. Ahora, desde Vialidad Nacional afirman que en 30 días comenzarán con la construcción, que tiene un plazo de ejecución de dos años y que demandará una inversión de más de $5.000 millones.

Durante su última visita a la provincia en febrero pasado, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez y adelantó que en los próximos meses se firmaría el contrato de la doble vía a San Juan. “La provincia cumplió y liberó la traza. Esta obra tuvo diferentes cuestiones que demoraron su inicio. Podemos decir con el gobernador Suarez, que la ruta va a estar iniciándose en los próximos días”, indicó el funcionario nacional en esa oportunidad.

Este lunes, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, firmó el acta de inicio del proyecto con los representes de las empresas Chediack SA y CEOSA, que habían resultado adjudicatarias de la obra en 2018. “Luego de un largo proceso de promesas incumplidas, damos un importante paso en la construcción de una obra clave para el desarrollo de Mendoza y la región de Cuyo”, manifestó el funcionario nacional tras la rúbrica.

Esta primera etapa de la obra contempla la duplicación de 18 kilómetros de calzada de la Ruta Nacional 40 desde el Aeropuerto Francisco Gabrielli (km 3.305) hasta el empalme con la ruta provincial 34 (km 3.323), en Jocolí Viejo (Lavalle). Tendrá una doble trocha con 7,3 metros de ancho cada una, con pavimento de hormigón, intercambiadores, calles colectoras pavimentadas y enripiadas según los distintos caudales de tránsito, banquinas externas con un ancho de 3 metros y pasarelas en sectores específicos.

En diálogo con Los Andes, el jefe del 4° Distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, señaló que “es una obra trascendente para Mendoza y también para toda la región Oeste de Argentina”. Recordó que existía una demanda sistemática de sectores empresarios, esencialmente vinculados al transporte, para que se concrete el proyecto.

Detalló que el monto actualizado de la inversión es de alrededor de $5.500 millones provenientes del Tesoro Nacional. En tanto, destacó que en un lapso de 30 días ya habrán iniciado los trabajos de construcción que tienen un plazo de ejecución previsto de dos años. En tanto, subrayó que la segunda etapa irá desde Lavalle hasta el límite con San Juan pero que todavía no ha sido licitada.

“A pesar de la pandemia y de las dificultades que nuestro país está atravesando, el gobierno de Alberto Fernández ha logrado no solamente destrabar la parte administrativa, sino también disponer de los fondos del Tesoro Nacional para hacer esta obra. Y otro aspecto importante, es la creación de fuentes de trabajo por la cantidad de mano de obra directa e indirecta que demandarán las tareas de movimiento de suelo, construcción de puentes y pavimentaciones”, expresó.

El ministro de Planificación e Infraestructura de Mendoza Mario Isgró, dijo que “esta noticia es muy importante porque cuando nos conocimos con el ministro Katopodis, al inicio de la gestión, nos preguntó cuál era la obra de carácter nacional y de impacto provincial más importante en materia vial y mencionamos que eran la Ruta 40 y la Ruta 7. Y en este momento está en ejecución de la Variante Palmira y está por arrancar la primera etapa de la 40”.

Igró agregó que “a nosotros nos tocaba del lado de Mendoza hacer un aporte no menor que era toda la localización de las familias que vivían en la traza del proyecto y por suerte pudimos terminarlo y cada una de esas familias ya tiene su nueva casa. Así pudo procederse a la demolición y cicatrizar la traza de la ruta, ese es un aporte de los mendocinos muy importante para la obra”.

Una obra largamente demorada

La postergada doble vía a San Juan fue la primera obra que Macri anunció para Mendoza en los albores de su presidencia. El anuncio lo realizó durante un acto en la Casa Rosada el 6 de enero del 2016, del que participaron el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo y el mandatario sanjuanino Sergio Uñac.

En mayo de 2017 se lanzó la licitación y el proyecto se adjudicó en mayo de 2018 a la UTE integrada por Chediack SA y CEOSA, pero por una serie de inconvenientes no se avanzó más. La paralización se debió por un lado a la demora en la reubicación de alrededor de las familias que vivían sobre la nueva traza del corredor, por una traba administrativa y la falta de asignación de fondos.

Amstutz explicó que la UTE ganadora de la licitación presentó una variante del proyecto con un por debajo del presupuesto inicial que fue aceptada, pero se requería la presentación de una garantía real y del doble de lo común. “Se pudo destrabar a través de la ubicación de garantías reales con letras del Tesoro que la empresa tenía como parte de pago de obras que ha ejecutado y con aval bancario”, detalló el mendocino.

“Durante la gestión anterior no fueron capaces de resolver esta dificultad sobre el tipo de garantía y después cuando se quedaron sin fondos se paralizaron todas las obras del país. Entonces no solo tenían el conflicto de las garantías sino la dificultad de no tener dinero para pagar la obra y no la podían iniciar nunca”, añadió.

Por otra parte, otra de las dilaciones del proyecto se debió a la necesidad de trasladar a 135 familias que habitaban sobre la futura traza. En este caso el Gobierno de Mendoza era el encargado de relocalizarlas y avanzó a través de programa de vivienda del IPV. En febrero pasado se entregaron las llaves de las nuevas casas a 75 familias.

“Esto se ha hecho para que se pueda hacer la doble vía hacia San Juan en el tramo de la ruta nacional 40. Esta es la parte que tenía que hacer el Gobierno de Mendoza y hemos cumplido con los vecinos y con el compromiso con la Nación para que esta obra se haga, ya que va a generar empleo genuino. Nosotros vamos a exigir que se reactive la obra”, resaltaba Suarez durante el acto que tuvo lugar en Las Heras, un día antes de la visita del ministro Katopodis

En tanto, las restantes viviendas están todavía en etapa de construcción y se estima que la entrega será entre octubre y noviembre, pero aseguran que la espera por los traslados no afectará el inicio de los trabajos de la doble vía.