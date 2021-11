En Mendoza 2.800 jubilados no tienen la suerte de Cristina en sus reclamos a la Anses

Los reajustes de haberes jubilatorios tienen un largo camino entre los estrados judiciales y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, este año resolverá cerca de 4.000 casos, en donde unos 2.800 son presentaciones por jubilaciones y pensiones de Mendoza. Sin embargo, los recursos extraordinarios o bien, el recurso en queja ante la Corte Suprema de la Nación presentados por Anses, estiran los plazos para que se cobren las mejoras salariales.

El número es sensiblemente mayor si se tienen en cuenta los 14.052 expedientes que tiene, en primera instancia, la Secretaría Previsional del Juzgado Federal N° 4 Tributario y Previsional.

La Resolución 955 emitida en 2008 por Anses ordena no interponer recursos extraordinarios para llegar con estas causas a la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, uno de los pocos casos en donde se cumplió esta normativa es en las dos pensiones (una por ser viuda de un ex presidente y otra por ser ex presidenta) de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por las que sumará 2,5 millones de pesos.

“El jubilado lucha contra el sistema” es una frase que se repite entre abogados y en los pasillos judiciales. “Te apelan todo”, coinciden varios actores en este tipo de demandas.

El universo mendocino de beneficiarios está integrado por 394.000 personas: 250.000 son jubilaciones, 78.000 pensiones, 56.000 pensiones no contributivas y 10.000 Pensiones Universales para el Adulto detecta que lo que cobra no corresponde con lo que debería percibir, hace el primer reclamo administrativo ante Anses. En caso de que sea rechazado, como sucede en muchos casos, se recurre a la Justicia Federal.

A fines de marzo de este año, el Juzgado N° 4 Tributario y Previsional de primera instancia quedó habilitado con el nombramiento de Susana Pravata. Con una Secretaría Previsional y dos Secretarías Tributarias se intenta descongestionar la cantidad de expedientes y darle celeridad a las resoluciones. Este año se han iniciado cerca de 900 causas nuevas por jubilaciones para llegar a 14.052 expedientes que tiene por ese tema.

Una vez emitida la sentencia en primera instancia, que en la gran mayoría de los casos es a favor del demandante, Anses apela y el expediente llega a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que preside Ignacio Pérez Curci. Allí, la Secretaría Previsional que funciona desde 2017, luego del emblemático “caso Pedraza” que distribuyó los litigios previsionales en los juzgados federales de las provincias; antes todos se acumulaban en la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Con la aspiración de certificar normas IRAM, se están resolviendo causas en 4 meses y con el objetivo de cerrar en el plazo de 60 días hábiles. Este año la Cámara firmará aproximadamente 4.000 sentencias, de las cuales 2.800 corresponden a Mendoza porque en este tribunal también se reciben litigios de San Juan, San Luis.

Entonces “Anses te interpone recursos extraordinarios (a la Corte) siempre, incluso en casos con sentencias a favor”, indicaron desde una de esas oficinas. En caso de que no se le dé curso, se presentan “en queja” ante la Corte, dilatando aún más el tema.

La comparación con el caso de Cristina Fernández resulta curioso. En 2008, bajo su gestión, hubo un compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no llegar a la Corte nacional con fallos favorables a jubilados. De hecho, una resolución emitida por la propia Anses dejaba por escrito ese compromiso.

En la práctica esto no sucede, debido a la catarata de apelaciones. Sí se cumplió con el reclamo de Cristina Fernández, ya que Anses decidió no avanzar con las apelaciones.

Con la sentencia judicial en la mano, empieza el peregrinaje hasta cobrar. Anses arma el expediente una vez notificado algo que tarda entre 2 y 4 meses para que llegue a la oficina de Liquidación de Sentencias Judiciales que está en Buenos Aires.

En caso de que se cobre, que puede tardar un año o más, y cuando el jubilado o jubilada hace planes para utilizar ese dinero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) afila los colmillos. Este año han ingresado al menos 500 juicios a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, contemplando las vecinas provincias, por reclamos de jubilados a quienes les han retenido Impuesto a las Ganancias. Otra vez, empieza el camino judicial para que o no se siga descontando mensualmente, o bien, para que se reintegre el monto que se retacea de los cobros retroactivos.

Las quejas del Colegio de Abogados

Además de los plazos administrativos que tiene Anses, uno de los reclamos que se ha hecho desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza es por la recepción de las órdenes de pago. “Nos habilitaron un cupo de 13 abogados por semana y cada uno puede llevar hasta tres órdenes. Hay abogados que tienen 100 en sus estudios”, indicó Marcela Micanes, de la Comisión Previsional del Colegio a Los Andes.

Desde la Regional Cuyo aclararon a este medio que “dicho procedimiento se acordó con el Colegio de Abogados, Justicia Federal y ANSES, no es un procedimiento impuesto por la Administración”.

Además la letrada indicó que al tener 120 días hábiles de plazo para remitir el expediente a Buenos Aires para la liquidación, los tiempos se siguen estirando. “Un juicio por haberes, como rápido se cobra en 5 años, pero el promedio son 7 años”, sostuvo.