Requisitos de ANSES para Becas Progresar Superior 2026: cómo anotarse

ANSES recordó los requisitos para acceder a Becas Progresar Superior 2026 y confirmó que la inscripción sigue abierta hasta el 30 de abril.

El programa está dirigido a estudiantes de universidades e institutos públicos.

La Secretaría de Educación confirmó que continúa abierta la inscripción a las Becas Progresar Superior, una de las líneas más importantes de acompañamiento económico para estudiantes terciarios y universitarios. El trámite se puede realizar hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigido a quienes cursan en instituciones públicas.

A través de ANSES, el programa establece una serie de requisitos obligatorios para poder acceder al beneficio, que incluye un monto mensual y condiciones académicas que deben cumplirse durante todo el ciclo lectivo.

Cuáles son los requisitos para acceder a Becas Progresar Superior de ANSES Desde la Secretaría de Educación señalaron que “la inscripción está abierta hasta el 30 de abril de 2026” y que el trámite debe hacerse exclusivamente desde la web oficial del programa utilizando una cuenta de Mi Argentina.

Los títulos universitarios y superior no universitario estarán disponibles en la app Mi Argentina. La inscripción a Becas Progresar Superior se realiza de forma online con cuenta de Mi Argentina.

En cuanto a las condiciones, la Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano establece que pueden inscribirse estudiantes de universidades nacionales o provinciales, así como de institutos de educación superior de gestión estatal, siempre que las carreras tengan reconocimiento oficial.