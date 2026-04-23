Requisitos de ANSES para Becas Progresar Superior 2026: cómo anotarse

La Secretaría de Educación confirmó que continúa abierta la inscripción a las Becas Progresar Superior, una de las líneas más importantes de acompañamiento económico para estudiantes terciarios y universitarios. El trámite se puede realizar hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigido a quienes cursan en instituciones públicas.
A través de ANSES, el programa establece una serie de requisitos obligatorios para poder acceder al beneficio, que incluye un monto mensual y condiciones académicas que deben cumplirse durante todo el ciclo lectivo.
Cuáles son los requisitos para acceder a Becas Progresar Superior de ANSES
Desde la Secretaría de Educación señalaron que “la inscripción está abierta hasta el 30 de abril de 2026” y que el trámite debe hacerse exclusivamente desde la web oficial del programa utilizando una cuenta de Mi Argentina.
Los títulos universitarios y superior no universitario estarán disponibles en la app Mi Argentina.
La inscripción a Becas Progresar Superior se realiza de forma online con cuenta de Mi Argentina.
En cuanto a las condiciones, la Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano establece que pueden inscribirse estudiantes de universidades nacionales o provinciales, así como de institutos de educación superior de gestión estatal, siempre que las carreras tengan reconocimiento oficial.
Los requisitos generales para acceder a las Becas Progresar Superior son:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país.
- Tener entre 17 y 25 años si sos ingresante. En el caso de estudiantes avanzados, el límite se extiende hasta 30 años, mientras que los grupos prioritarios no tienen tope de edad.
- No superar ingresos familiares de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $1.073.400.
- Haber terminado el secundario sin adeudar materias.
- Estar inscripto en una carrera de grado, tecnicatura o profesorado.
- Cumplir con las condiciones académicas durante el cursado.
Además, el programa contempla grupos prioritarios, entre los que se incluyen personas con hijos a cargo en hogares monoparentales, integrantes de comunidades indígenas, personas trans, con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes.
Cuánto se cobra y cómo paga ANSES las Becas Progresar Superior
El monto mensual de las Becas Progresar Superior en 2026 es de $35.000, con un esquema de hasta 12 cuotas. Sin embargo, cuatro de esos pagos están condicionados a la acreditación de regularidad y avance académico al finalizar el ciclo lectivo.
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ANSES paga hasta 12 cuotas con montos sujetos al cumplimiento académico.
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En el caso de los ingresantes, ANSES aplica una retención del 20% del monto hasta que se presenten las certificaciones correspondientes. Esto implica que una parte del dinero se libera recién cuando se valida la cursada.
Por otro lado, los estudiantes avanzados cobran el total desde el inicio sin retenciones. Para recibir el pago, es obligatorio informar un CBU o CVU a nombre del titular, ya que el sistema no permite acreditar el dinero en cuentas de terceros.