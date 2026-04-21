21 de abril de 2026 - 09:22

ANSES aplica aumento al SUAF en mayo: montos, topes y beneficios

ANSES aplica un aumento del 3,38% al SUAF desde mayo 2026, con nuevos montos, topes de ingresos actualizados y cambios en asignaciones familiares.

ANSES actualiza los valores del SUAF según la inflación de marzo informada por el Indec.

ANSES actualiza los valores del SUAF según la inflación de marzo informada por el Indec.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES aplicará un aumento del 3,38% en las prestaciones del SUAF a partir de mayo de 2026. La actualización se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo informado por el Indec.

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El ajuste impacta en los montos de las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados, monotributistas y jubilados, entre otros grupos. También modifica los valores de beneficios como nacimiento, adopción y matrimonio.

Montos del SUAF de ANSES con aumento en mayo 2026

Con el incremento de ANSES, la asignación por hijo del SUAF tendrá un valor de $70.651 en el primer rango de ingresos. En las escalas siguientes, los montos serán de $47.658, $28.826 y $14.876.

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Tambi&eacute;n se modifican los topes para acceder a los beneficios del sistema.

También se modifican los topes para acceder a los beneficios del sistema.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores ascienden a $230.032, $162.733 y $103.041, según el nivel de ingresos del grupo familiar. Este beneficio mensual se paga por cada hijo menor de 18 años, sin límite de edad en casos de discapacidad.

Además, los pagos únicos también se actualizan en mayo:

  • Nacimiento: $82.353
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.307

Estos beneficios deben solicitarse dentro de los plazos establecidos, entre los dos meses y dos años desde el hecho que genera el derecho.

Límites de ingresos, ayuda escolar y claves para acceder al SUAF

El aumento de ANSES también impacta en los topes de ingresos del SUAF. Desde mayo de 2026, el límite individual será de $2.896.244, mientras que el tope familiar alcanzará los $5.792.487. Para la evaluación, el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores.

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Las asignaciones familiares cambian en mayo con nuevos montos seg&uacute;n ingresos.

Las asignaciones familiares cambian en mayo con nuevos montos según ingresos.

Por otro lado, la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, aunque puede ser mayor en determinadas provincias. Este monto se actualiza una vez al año según el Decreto 115/2026. Las familias que no cobraron este beneficio en marzo lo recibirán dentro de los 60 días posteriores a la presentación del Certificado de Escolaridad.

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