En las PASO habrá cinco espacios y diez precandidatos a la Gobernación

Son cinco espacios políticos y diez fórmulas que buscarán sortear la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO) del 11 de junio próximo y competir en la final del 24 de setiembre.

El espacio que más competencia tiene es el Frente Elegí, que propone cuatro fórmulas para las PASO; Cambia Mendoza y el Frente de Izquierda Unidad llevan dos. Para el Partido Verde y La Unión Mendocina la PASO es un trámite, porque sólo propone una fórmula cada uno.

Claro que todos tienen un límite que sortear para llegar a la final: sacar 3% o mas de los votos que se emitan en la PASO. Si alguno de los espacios no lograra este piso, no podría llegar a la final de setiembre.

Candidatos para todos

El peronismo y sus aliados se articulan en el Frente Elegí. Conforman este espacio el Partido Justicialista, Kolina, Instrumento electoral por la Unidad popular, Partido Solidario, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido intransigente y Protectora Fuerza Política (de José Luis Ramón).

Parisi y Lucas ILardo formarían la fórmula a gobernador y vice del PJ.

En este frente se anotan en la carrera cuatro fórmulas. La del oficialismo partidario (la presidente del PJ es Flor Destéfanis, una de las destacadas del ala kirchnerista), es la del ex intendente de Luján, ex diputado provincial y ex titular del IPV Omar Parisi, quien es secundado por el senador camporista Lucas Ilardo.

Esa fue la fórmula inesperada, porque el principal esfuerzo del peronismo era tratar de convencer a alguno de los intendentes que no podían reelegirse para que encabezaran la lista. Sin embargo eso nunca sucedió.

Dos de los intendentes del PJ “tradicional” (el sanrafaelino Emir Félix y el lavallino Roberto Righi), venían jugando juntos y aparecen tímidamente detrás de la fórmula Guillermo Carmona-Liliana Paponet.

El Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas es un kirchnerista renegado; hace tiempo está distanciado de la líder del sector Anabel Fernández Sagasti. Hoy parece ser más cercano a Alberto Fernández, sólo porque es funcionario nacional; Carmona llegó a su cargo actual en 2019 de la mano del entonces ministro de Defensa Agustín Rossi; otro kirchnerista que hoy se ve más cerca del Presidente, al punto de ser el actual jefe de gabinete.

Guillermo Carmona y Liliana Paponet

Paponet es la clave del apoyo de intendentes. Es que la actual diputada nacional es una dirigente que responde a los hermanos Emir y Omar Félix.

Los movimientos sociales ligados al peronismo tienen su fórmula, encabezada por Nicolás Guillén, un referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP). Lo secunda la abogada del Valle de Uco Lorena Martín.

Por último, aparece un candidato ultra k: el abogado penalista Alfredo Guevara, quien fue un fugaz funcionario del gobierno de Celso Jaque; en los últimos años tuvo espacio en los medios de comunicación como defensor de la dirigente de la Tupac Amaru, Nélida Rojas. La aspirante a la vicegobernación es la ex diputada provincial Patricia Galván (2015-2019).

Los oficialistas

Cambia Mendoza tiene dos fórmulas en carrera para la PASO de junio. La fórmula más oficialista del frente es la que encabeza el ex gobernador y actual senador nacional Alfredo Cornejo.

Cornejo es una figura de peso, con amplio nivel de conocimiento en el electorado y con buena imagen. Fue diputado nacional, intendente de Godoy Cruz en dos mandatos y senador provincial.

La vice es la ex diputada provincial del Pro Hebe Casado. La médica inmunóloga oriunda de San Rafael, es conocida por las polémicas que desatan sus publicaciones en Twitter.

Enfrente de Cornejo va otro conocido dirigente radical. El ex diputado nacional Luis Petri. Poco hay para decir del abogado nacido en San Martín. Fue dos veces diputado provincial, presidente de la Cámara, durante la gestión de Julio Cobos; en 2013 fue electo diputado nacional y repitió en 2017. En 2021 no logró ir en la lista para llegar al tercer mandato consecutivo. Logró reconocimiento en su prédica sobre seguridad y reformas del Código Penal.

Luis Petri compite con Alfredo Cornejo en la PASO de Cambia Mendoza.

Petri es acompañado por otra ex diputada nacional, Patricia Giménez, quien fuera además embajadora argentina en Costa Rica durante la gestión de Mauricio Macri. Giménez supo tener notoriedad durante la gestión de Julio Cobos, cuando fue la titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE); cuando publicaba índices de inflación locales mas ajustados a la realidad, distinto de lo que hacía el Indec durante la gestión de Néstor Kirchner.

El ala izquierda

El FIT-Unidad tiene dos espacios mayoritarios, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y en Partido Obrero, y un tercero con reconocimiento, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

En esta elección, el PTS y el MST van juntos y proponen al ex senador provincial Lautaro Jiménez y la ex senadora Noelia Barbeito, ambos del PTS.

Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito la dupla del PTS en la PASO del FIT.

Del otro lado, el Partido Obrero va con la precandidatura de Víctor Da Vila, también ex senador provincial y lo secunda la dirigente del movimiento de mujeres, Nadya Ortiz Gazzo.

El nuevo espacio

El frente que generó más ruido en los últimos días es La Unión Mendocina (LUM), el que armó Omar de Marchi para sostener su precandidatura a la gobernación. En este frente no hay competencia en la PASO.

LUM ha recolectado muchos heridos de otros espacios. El actual diputado nacional, que hasta hace poco tiempo era parte de Cambia Mendoza, es precandidato a gobernador y lleva como vice a otro ex oficialista, el intendente de Las Heras Daniel Orozco.

Los candidatos verdes

El Partido Verde fue la tercera fuerza en 2021. En esta elección van sin aliados y proponen al abogado y ex diputado provincial de Protectora Mario Vadillo, distanciado hace cuatro años del líder de esa fuerza, José Luis Ramón.

Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo. Foto: Gentileza

Completa el binomio, el actual diputado provincial y presidente del partido, Emanuel Fugazzotto.