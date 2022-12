En el Conurbano bonaerense y en Córdoba también se restringió la circulación de colectivos el domingo

La Municipalidad de Córdoba y el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron que el domingo se verá resentido por unas horas la prestación del servicio de transporte urbano en la Capital. Algo similar sucederá en el Conurbano bonaerense, según un acuerdo logrado entre gremios y empresas de transporte de pasajeros porque sufrieron destrozos en los festejos por el triunfo ante Croacia. Así entonces, se siguen sumando dirigentes que, al igual que hizo primero el gobernador peronista de San Juan Sergio Uñac, toman como un buen ejemplo la medida que decidió el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez al suspender por unas horas por razones de seguridad, el servicio de transporte durante el domingo.

Según precisaron, dejará de funcionar a partir de las 11 de la mañana y se extenderá hasta una hora después del partido de Argentina-Francia, por la final de la Copa del Mundo. La medida busca evitar destrozos en las unidades, como se registró hace días en algunos barrios periféricos de la ciudad.

Los cordobeses festejando los triunfos de la selección.

“Varios colectivos nuevos de Ersa fueron atacados a patadas. A otros les rompieron el parabrisas”, expusieron desde UTA a Cba24N. En ese marco, y una vez concluido el partido, se evaluará si están dadas las condiciones de seguridad para que los colectivos retomen sus recorridos.

El conurbano

Más de 100 colectivos fueron destrozados por la gente que salió a copar las calles del Gran Buenos Aires para festejar el paso a la final. También hubo varios choferes golpeados. “Era una horda. Saltaron en los techos de las unidades y si el conductor se negaba a arrancar, lo fajaban. Además rompieron vidrios y, obvio, los asientos. Pero eso no les alcanzaba, así que en varias municipalidades hasta terminaron prendiendo fuego el colectivo”, señalaron desde la Unión Tranviarios Automotor.

Las comunas del Conurbano donde más problemas se registraron (con varias personas heridas que tuvieron que ser atendidas en los hospitales municipales y provinciales) son las del Oeste, como Moreno y Merlo; y las de la Tercera Sección como La Matanza y José C. Paz.

Tanto en el gremio como en la empresas de colectivos prevén que este domingo pasará lo mismo. Por eso, acordaron el corte total del servicio para todo el Conurbano desde las 12 de este domingo hasta la medianoche. Y como muchas de las líneas que circulan el GBA entran a la Ciudad de Buenos AIres, la suspensión también va a afectar a los vecinos de La Capital.

“Si gana Argentina, está escrito que va a haber desbordes sin que nadie de la policía Bonaerense se anime a intentar detener la violencia. Es una vergüenza. Está claro que le tienen miedo a reprimir. Sergio Berni ya avisó que no cuenten con él. Lo peor es que si perdemos, la agresividad va a ser peor”, alerta un intendente peronista del Oeste que llamó al Ministerio de Seguridad de la provincia antes del partido de la semifinal.

El actual ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, avisó que no cuenten con él si hay destrozos.

“Desde Seguridad me patearon diciendo que eso lo tiene que decidir el gobernador Kicillof. Después de lo que pasó en La Plata con el partido entre Gimnasia y Boca, no van a mover un dedo”, asegura.

No habrá comunicado oficial de la Cámara que agrupa a las empresas de colectivos por el corte del servicio. “Para ser sincero, no podemos suspender intempestivamente la circulación de nuestras unidades. Probablemente nos van a multar por tomar esta medida. Pero nos sale más barato la multa que tener que reemplazar los colectivos destrozados. Una unidad nueva cuesta US$ 150.000. Además, honestamente creemos que al cortar el servicio estaríamos probablemente salvando vidas”, le señala a Clarín una alta fuente de la Cámara.

Mendoza pionera

El gobernador Rodolfo Suárez dispuso la medida de suspensión del servicio de transporte entre las 14 y las 18 el jueves. La medida fue criticada por legisladores del Frente de Todos como el senador camporista Lucas Ilardo quien dijo: “En ningún lugar del mundo eliminan el transporte público porque no hay seguridad. Los gobiernos serios la garantizan”

Suárez fue el primero del país en implementar la restricción del servicio de transporte por seguridad.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció también la restricción del sistema de transporte durante la tarde del viernes.