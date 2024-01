Empresarios y dos excandidatos están a punto de desembarcar en la gestión provincial

Los equipos de los ministros se van confirmando a cuenta gotas. A más de un mes de la asunción del gobernador Alfredo Cornejo y de las primera líneas de cada cartera, hay algunas que todavía no han sido oficializadas.

De las segundas líneas y las terceras se conocen pocos nombres. Sí se observó la participación a aliados de Cambia Mendoza en las últimas elecciones y de algunos derrotados en las primarias. Hay otros dos “heridos” que están cerca de seguir su carrera política en la Casa de Gobierno: Mauricio Pinti Clop y Hernán Amat, ex aspirantes a ser intendentes de Maipú y Rivadavia, respectivamente.

Producción es uno de los ministerios en el que no hay presentación de organigramas. Rodolfo Vargas Arizu aun no devela quiénes estarán en su gabinete. Hay algunas certezas más a las que contó Los Andes el 9 de enero.

El ministerio de Economía y Energía que condujo Enrique Vaquié tenía tres subsecretarías: Energía y Minería; Industria y Comercio, y Ganadería y Agricultura. Esta última tenía a Alejandro Zlotolow a la cabeza, pero se sabía que no continuaba porque asumió como Secretario de Gobierno en Godoy Cruz.

Aunque hubiera intención de continuidad, el nuevo desafío del funcionario, lo impedía. No obstante, las subsecretarías de Ganadería y Agricultura además de la de Industria y Comercio seguirán.

Un sub 40 conocido

No hay nombres confirmados en el equipo de Vargas Arizu pero el ex concejal maipucino Mauricio Pinti asoma. El rumor de una participación en la gestión suena desde hace tiempo pero, como sucedió con muchos de estos lugares en Producción, no hay innovaciones en los cargos. Siguen trabajando algunos funcionarios en las mismas tareas, pero no mucho más.

Hubo charlas hace tiempo y se le han hecho consultas de varios temas, por lo que tampoco se puede inducir el perfil del área a la que iría. Pinti es Licenciado en Economía y viene de ser candidato a intendente de Maipú luego de vencer en la interna a Néstor Majul. En los comicios generales, perdió ante el peronista Matías Stevanato.

Pinti Clop había protagonizado un episodio polémico al asumir en la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Maipú aunque la gestión de Stevanato fuera de otro color político. Le llovieron críticas y apoyos, pero su paso por el cuerpo deliberativo se terminó en diciembre cuando terminó su mandato.

La cartera seguiría entonces con tres subsecretarías, dado que Energía y Minería tiene rango de ministerio con Jimena Latorre pero se creará una nueva que estará vinculada a Logística y contendrá áreas de empleo, capacitación, entre otras. Se verán fusiones en direcciones de áreas.

Es un hecho que empresarios de Activá Mendoza, el espacio político que integra Rodolfo Vargas Arizu, serán parte del esquema. “Algunos”, contaron a Los Andes quienes siguen el día a día en la Casa de Gobierno aunque no se sabe si serán dos, tres o cuántos y mucho menos, quiénes.

Una versión que suena con fuerza, es que todo está en los últimos detalles y la presentación sería en los próximos días.

De Rivadavia a un cargo clave en Seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Mercedes Rus había había hecho confirmaciones en cargos relevantes. Hugo Sánchez quedó al frente de la jefatura de Gabinete y Marcelo D´Agostino sigue en la subsecretaría de Justicia.

El ingeniero en sistemas de la información, Leandro Biskupovich, se hizo cargo de la subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad. En tanto que, el magíster en Administración Financiera del Sector Público, Marcelo Penutto continúa como director general de Administración.

Néstor Majul estuvo al frente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad durante ocho años. Se fue al equipo de Patricia Bullrich en Seguridad de la Nación y varios se preguntan quién se quedará con ese codiciado sillón.

No se sabe si seguirá siendo subsecretaría, quizás es una dirección general pero que tendrá esas tareas. Si no hay cambios de último momento, será Hernán Amat quien llegue allí. El concejal de Rivadavia debe renunciar no sólo a su banca, sino a la presidencia del cuerpo. Las autoridades en los HCD se definen en febrero antes de la apertura de sesiones que se realiza en marzo.

Rivadavia es un hervidero y Amat no ha estado ajeno. Manifestó públicamente diferencias con Miguel Ronco cuando el ex intendente movió piezas en el gabinete municipal. Quiso ser intendente de Rivadavia y compitió con el candidato de Ronco, Mauricio Di Césare pero perdió.

Luego el elegido por Ronco perdería con Ricardo Mansur y todo Cambia Mendoza quedaría sin cargos de poder en el municipio. Ahora, Amat dará vuelta la página y recaerá en la cartera de Seguridad y Justicia para gestionar junto a la ministra, Mercedes Rus.