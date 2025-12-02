Emotiva reaparición de Esteban Bullrich: dijo que quiere ser candidato presidencial en 2027

El exsenador nacional Esteban Bullrich reapareció en la televisión para hacer u n análisis de la situación actual del país y se aventuró a expresar su intención de ser candidato a presidente en 2027 .

Quien fuera ministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo como invitado el lunes por la noche en el programa de Carlos Pagni, "Odisea" (LN+).

Aunque afectado físicamente por las secuelas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA ), que padece desde 2021, pudo comunicarse a través de una herramienta de voz que traduce sus mensajes.

Bullrich destacó que, al dejar su banca tiempo atrás luego del diagnóstico de salud, renunció “a los honores pero no a la lucha”, por lo que esa tarea sigue orientada a “dejar un mejor país” para sus hijos. Entonces, anticipó: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027 ″.

“Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, aclaró.

“Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos", dijo el exsenador del PRO.

Amplió: “No sé cuánto tiempo me queda pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”.

Respecto a la actualidad política y social, Bullrich reflexionó: “La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

Esteban Bullrich en "Odisea" (LN+)

Durante la entrevista, el exlegislador también se refirió al contenido del libro "Una Nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional", que escribió junto a Jorge Colina y Enrique Morad, sobre la campaña de 2017 y los desafíos que encontró.

“Bastaba cruzar una ruta para pasar de un barrio con asfalto, cloacas y luces a otro sin agua potable, sin transporte y sin un horizonte más allá del día siguiente", dijo, además de señalar que la desigualdad "no era solo económica, sino que era existencial”, porque implicaba que muchos chicos crecían “sabiendo que su futuro estaba limitado por su geografía”.