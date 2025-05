Emir Félix en Aconcagua Radio: "Estamos reconstruyendo un peronismo con identidad mendocina"

Consultado sobre las tensiones entre el sector históricamente kirchnerista del PJ y otras expresiones del partido, fue claro: “Néstor Kirchner decía que llamarnos kirchneristas era una forma de bajarnos el precio como peronistas. El peronismo es amplio y dentro de esa amplitud debe haber reglas claras. Como presidente del partido, tengo que garantizar que el peronismo decida qué quiere ser en Mendoza”.

Críticas a los realineamientos políticos

En otro tramo de la entrevista, Félix cuestionó los movimientos de figuras como Hebe Casado, actual vicegobernadora, que pasó de un armado junto al radicalismo a formar parte de La Libertad Avanza. “Cuando uno se mueve por conveniencia y no por convicción, eso se paga caro. Hay que tener límites. No se puede pasar de un extremo al otro sin perder credibilidad”, advirtió.

También criticó la decisión del exministro Daniel Scioli de sumarse al gobierno libertario: “Es lamentable. Fue vicepresidente de Néstor Kirchner y gobernador de Buenos Aires. No se puede justificar todo en nombre de una supuesta vocación de servicio”.

Autonomía municipal: una deuda pendiente

La entrevista cerró con un tema que generó revuelo recientemente en Mendoza: el impulso de su hermano, Omar Félix, para avanzar con la autonomía municipal en San Rafael. Emir Félix defendió el planteo.

“No se trata de que San Rafael quiera independizarse, sino de avanzar con una modernización del sistema de gestión. Hoy para cambiar un semáforo hay que pedir permiso en Mendoza. Es delirante. Tenemos problemas que deberían poder resolverse desde el municipio, pero no lo permiten. Y esto no es sólo San Rafael, también lo han dicho otros intendentes de diferentes partidos”, explicó.

Félix aclaró que no se busca crear nuevos impuestos —“los municipios no tienen facultad para hacerlo”— y que la autonomía permitiría destrabar gestiones que hoy entorpecen el desarrollo local. “Si no lo logramos por consenso, iremos a un plebiscito. Hay que dejar de quejarse y empezar a tomar decisiones”, concluyó.

