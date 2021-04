Emergencia Sanitaria: Nadal no irá a la Legislatura y se tensa la relación entre oficialismo y PJ

La discusión en torno a la prórroga de la Ley de Emergencia Sanitaria, Social, Administrativa, Económica y Financiera de Mendoza generó un nuevo cortocircuito entre los bloques de Cambia Mendoza y el Frente de Todos-Partido Justicialista.

El peronismo había puesto una serie de condiciones para acompañar la iniciativa, entre ellas que la ministra de Salud, Ana María Nadal, asistiera a la Legislatura. Sin embargo, el oficialismo no accedió a los pedidos y buscará dar media sanción este martes a la extensión.

La propuesta tiene como finalidad prorrogar por un año la Ley de Emergencia que se sancionó a comienzos de la pandemia y que venció el pasado 3 de abril. Con esta norma, el gobernador Rodolfo Suarez cuenta con una serie de herramientas que le permiten adoptar medidas con urgencia frente a la situación extraordinaria de la pandemia de coronavirus .

En concreto, se autoriza al Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias, modificar términos contractuales y de licitaciones públicas, renegociar contratos y hacer compras directas. Además, otorga la posibilidad de hacer uso de hasta el 10% del presupuesto votado en créditos.

Tras reunirse la semana pasada en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Salud del Senado, los legisladores del principal partido opositor habían adelantado la intención de acompañar el proyecto, pero pusieron tres condiciones para otorgar los votos.

La primera exigencia consistía en que la Ministra de Salud compareciera ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para responder las inquietudes de la oposición en cuanto a la gestión de la pandemia. Asimismo, pidieron que se presentara una rendición del gasto de recursos económicos durante el último año y la eliminación un ítem que afecta el cobro de adicionales a los trabajadores del Instituto Provincial de Juego y Casino de Mendoza.

No obstante, en la reunión de Labor Parlamentaria de este lunes a la mañana, el oficialismo confirmó que la ministra Nadal no asistirá a la Legislatura, argumentando que está dedicada de lleno a la gestión de la pandemia. A su vez, adelantaron que la prórroga de la Ley de Emergencia se votará en la sesión de este martes y que esperan que la oposición acompañe de todas maneras, aunque llegado el caso la aprobarían en soledad.

La negativa de Cambia Mendoza a las condiciones opositoras, despertó la bronca del justicialismo. Tras el encuentro, el presidente del Bloque de Senadores del FDT-PJ, Lucas Ilardo, manifestó a Los Andes que “el Gobierno sigue sin rendir cuentas” y resaltó que “ninguno de sus ministros decide asistir a la Legislatura cada vez que son solicitados”.

“El peronismo había aportado todas las autorizaciones que son necesarias para que la ministra de Salud tenga libre disponibilidad del dinero necesario para afrontar la pandemia”, indicó el legislador y dijo que la condición más importante que habían planteado para renovar la autorización era que la funcionaria fuera a rendir cuentas de lo realizado en el último año.

Ilardo hizo hincapié en que “algo deben tener que esconder porque no se entiende por qué la ministra de Salud frente a una Emergencia Sanitaria no desea asistir a la Legislatura”.

Por su parte, Alejandro Diumenjo, presidente del Bloque Cambia Mendoza en la Cámara Alta, confirmó que la titular del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes no comparecerá ante los legisladores. “La ministra Nadal no va a asistir dada la situación, está a full con la gestión de la pandemia. Además se están remitiendo informes a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Covid”, señaló ante la consulta de este diario. A su vez, respecto a los otros dos planteos opositores indicó que han consultado a funcionarios del Ejecutivo para conocer su opinión y se están analizando, pero no han accedido a aceptarlos hasta el momento.

“El justicialismo no nos ha dicho todavía si acompaña o no”, planteó el senador radical y añadió que “esperamos que la oposición acompañe, sobre todo ante esta nueva situación que estamos viviendo en la Argentina y en la provincia”. En tanto, apuntó que el tratamiento del proyecto de extensión de la Ley de Emergencia está en el orden del día y figura como el primer tema para la sesión del Senado de este martes.

En el peronismo consideran que la prórroga de la norma requiere de los dos tercios de la cámara para su aprobación, ya que incluye una autorización para pedir deuda por hasta el 10 % del Presupuesto Provincial.

No obstante, desde el oficialismo interpretan que esa solicitud ya fue avalada el año pasado y que no necesita de un nuevo permiso, ya que ahora solo se trata de una prórroga y se basan en la Ley de Administración Financiera para sostenerlo. Es así que la media sanción se alcanzaría con los votos de los legisladores de Cambia Mendoza y sus aliados, si el PJ decide no acompañar.

Una vez superada la instancia del Senado, el próximo paso será la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, en donde calculan que el proyecto se trataría recién la semana que viene, una vez que sea debatido en las comisiones correspondientes.