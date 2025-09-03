3 de septiembre de 2025 - 19:56

Elisa Carrió contó la verdad de su supuesto romance con un hombre de 95 años: "Una broma de videomatch"

La dirigente había confesado un vínculo sentimental con alguien “muy famoso”. Sin embargo, reveló que no era cierto: “Siempre hay que inventar una gran mentira”.

Sin embargo, el rumor de romance fue desmentido por la propia dirigente. Con ironía, Carrió aclaró que “se trató de una broma de videomatch” y que nunca estuvo en pareja con esa supuesta persona de avanzada edad. También asumió que la repercusión le pareció desproporcionada.

“Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, comentó entre risas durante una entrevista con La Voz.

“Es como el amor en los tiempos del cólera”. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, dijo al despedirse.

Lilita Carrió “no” está de novia

La noticia fue dada a conocer en una entrevista con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital. Carrió describió el vínculo como un lazo basado exclusivamente en el afecto: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

Con humor, la referente política agregó que su pareja, a quien definió como una persona “muy famosa”, mantiene un buen estado de salud gracias a que “se infiltró vitamina C”, aunque reconoció que “está un poco perdido”.

Carrió destacó que la diferencia de edad, 25 años, funciona en esta etapa de su vida: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia. La relación se reduce a la ternura, nada más”. María O’Donnell parecía no poder creer lo que Carrió decía y dijo: "Pero ¿real?".

