Elisa Carrió contó la verdad de su supuesto romance con un hombre de 95 años: "Una broma de videomatch"

La dirigente había confesado un vínculo sentimental con alguien “muy famoso”. Sin embargo, reveló que no era cierto: “Siempre hay que inventar una gran mentira”.

Una mentira/verdad de Elisa Carrió revolucionó las redes y rememoró un histórico meme sobre su situación amorosa. La líder de la Coalición Cívica confesó esta semana mantener un vínculo sentimental con un hombre de 95 años. No reveló su identidad, pero afirmó que se trataba de alguien “muy famoso”.

Sin embargo, el rumor de romance fue desmentido por la propia dirigente. Con ironía, Carrió aclaró que “se trató de una broma de videomatch” y que nunca estuvo en pareja con esa supuesta persona de avanzada edad. También asumió que la repercusión le pareció desproporcionada.

Elisa Carrió generó revuelo al "confesar" una relación con un hombre de 95 años, al que describió como "muy famoso". Sin embargo, la líder de la Coalición Cívica desmintió rápidamente esta historia. "Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años", comentó entre risas durante una entrevista con La Voz.

“Es como el amor en los tiempos del cólera”. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, dijo al despedirse.

Lilita Carrió “no” está de novia La noticia fue dada a conocer en una entrevista con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital. Carrió describió el vínculo como un lazo basado exclusivamente en el afecto: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.