Eliminaron la reelección indefinida en Formosa, aunque Gildo Insfrán podría ser candidato en 2027

La medida fue determinada por la Convención Constituyente provincial. Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995, podría ir en busca de su noveno mandato consecutivo.

La Convención Constituyente de Formosa aprobó la eliminación de la reelección indefinida para gobernador y vicegobernador. Sin embargo, una cláusula transitoria mantiene abierta la posibilidad de que Gildo Insfrán y su vice, Eber Solís, vuelvan a competir en las elecciones de 2027.

Según informó el medio local El Comercial, la reforma modificó el artículo 132 de la Constitución provincial y fijó un límite de dos mandatos consecutivos para los cargos ejecutivos. Esto último con la obligación de dejar transcurrir un período antes de poder presentarse nuevamente.

El procurador interino consideró que no corresponde inmiscuirse en el debate por la reelección del gobernador Gildo Insfrán. Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. La redacción se alinea con el artículo 90 de la Constitución Nacional, que regula la reelección presidencial. El cambio, que marca un antes y un después en la política formoseña, se concretó tras el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.