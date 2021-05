¿Eliminarán el item desarraigo los senadores?, un debate que se define

Entre los temas a analizar en la reunión de labor parlamentaria de este lunes del Senado figura la discusión sobre el “ítem desarraigo”, un plus que se abona al sueldo de los legisladores que están radicados a más de 100 kilómetros de la Legislatura, el cual se ha seguido pagando aun cuando no hubo sesiones presenciales durante casi todo el año pasado.

Luego de que Los Andes publicara que tras la actualización de los montos el adicional que perciben los senadores oscila entre los $ 9.364 y los $ 13.377, el senador del Frente de Izquierda (FIT), Lautaro Jiménez, manifestó que en enero presentó un proyecto dejando sin efecto el concepto de desarraigo que fue “cajoneado”.

El legislador del FIT llevó su indignación por la falta de avance de la iniciativa a la reunión de labor parlamentaria del lunes pasado. Sin embargo, no se abrió la discusión, sino que se determinó que el tema sea analizado en el encuentro de esta semana. De todas maneras, algunos presidentes de bloques adelantaron su rechazo a la propuesta de Jiménez.

El presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, quien encabezó la última reunión de labor, expresó a Los Andes que “todavía no hay decisión al respecto” sobre posibles cambios al ‘ítem desarraigo’ pero señaló que “es uno de los temas a analizar en labor parlamentaria el próximo lunes (por hoy)”.

El senador radical solicitó que se remitieran a labor parlamentaria todas las actuaciones vinculadas al proyecto de Jiménez y, además, la resolución de la Cámara de Diputados que condiciona el pago del ítem a la presencialidad. Todo eso se analizará en el encuentro de hoy entre los jefes de bloque.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, explicó que las resoluciones que de ambas cámaras acerca de este adicional vienen desde hace tiempo y no han sido recientemente modificadas. “La diferencia que hay es que en la de Diputados está condicionado el “ítem desarraigo” a la presencialidad y la de Senadores no. Por eso es que el año pasado no se pagó mientras hubo sesiones virtuales”, indicó.

En este sentido, aclaró que cuando se volvió a las sesiones con los diputados presentes se volvió a liquidar. “En febrero, marzo y abril lo cobraron todos, porque vinieron todos. A alguno se le aplicó algún descuento porque no vino a una sesión”, apuntó Lombardi

¿Continuidad con cambios?

La Ley 5.811 establece que la remuneración mensual bruta (sin descuentos) de legisladores provinciales es equivalente al 95% del sueldo del gobernador. Sobre ese sueldo bruto, se suma un 3,5% para quienes viven a una distancia de entre 100 y 200 kilómetros y del 5% para los casos en que están domiciliados a más de 200 kilómetros.

Los senadores que cobran el ítem son Samuel Barcudi, Cecilia Canizzo, Lucas Quesada y Mauricio Sat, todos ellos de San Rafael. Además lo perciben las malargüinas Silvina Camiolo, Gladys Ruiz e Hilda Quiroga, el alvearense Leonardo Viñolo, el paceño Gustavo Pinto y el sancarlino Marcelo Romano.

La propuesta del senador Jiménez consiste en dejar sin efecto el desarraigo, que no se cobre más y que los legisladores que sesionaron desde sus casas durante el 2020 reintegren lo que percibieron por ese adicional.

No obstante, depende del acompañamiento de los presidentes de bloques de la Cámara Alta para que sea tratado en el recinto y difícilmente el resto de los partidos coincida con esa postura. De todas maneras, no se descarta que se pueda avanzar en un esquema similar al de la Cámara Baja.

“Planteé como argumento que en Diputados ya había una resolución similar que planteaba que no se pagaba el desarraigo mientras se estuviera en la virtualidad. Ni el radicalismo ni el peronismo dieron un compromiso de aprobarlo, se llegó al acuerdo para discutirlo. Si se trabaja y se llega a un acuerdo, bienvenido sea. Y si no, que por lo menos tengan la decencia de decir que está bien cobrarlo más todo lo que ya se cobra”, sostuvo el legislador del FIT a este diario.

En el último encuentro el senador de Ciudadanos por Mendoza, Marcelo Romano, adelantó su posición en contra de que se deje de cobrar el desarraigo, ya que él reside en San Carlos y asiduamente viaja al Gran Mendoza para desempeñar su función de legislador. Asimismo, Héctor Bonarrico (MasFe) consideró que se trata de una iniciativa “demagógica” y que por eso no la acompaña.

El senador Jaliff consideró que actualmente la situación es distinta a lo que sucedió el año pasado, donde algunos sí iban a la Legislatura y otros no asistían, a raíz de las restricciones por la pandemia. Sin embargo, resaltó que “este año la mayoría está viniendo y sigue en línea pero desde su despacho”.

“El fundamento del desarraigo es que indirectamente los que somos del Gran Mendoza o San Martín cobramos más que los otros legisladores que viven a más de 100 kilómetros, porque no tenemos que pagar alquiler, comida o combustible. Hay gente que alquiló y han tenido que seguir pagando el alquiler. No puede ganar más un legislador del Gran Mendoza que los que vienen de más lejos”, indicó.