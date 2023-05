Elecciones 2023: quién podría remplazar a Bento si la Magistratura le baja el pulgar

A casi dos años del inicio del proceso, llegó al día D para el juez federal Walter Bento en el Consejo de la Magistratura. El plenario del organismo que controla a los jueces federales se reunirá este miércoles para tratar y muy probablemente votar si corresponde o no que el magistrado mendocino sea suspendido de su cargo, debido a las graves imputaciones en su contra, que van desde el enriquecimiento ilícito hasta la coima.

Ya hubo dos indicios claros de cuál podría ser el desenlace. El primero, un dictamen acusatorio del consejero Pablo Tonelli, quien solicitó en noviembre de 2022 la suspensión y el Jury de Enjuiciamiento contra Bento. El segundo, la aprobación hace pocas semanas de ese dictamen por parte de la comisión de Acusación.

Nadie duda que la mayoría de los integrantes del plenario, que reúne a jueces, legisladores nacionales, un representante del Poder Ejecutivo, académicos y abogados, tiene decidido votar por la suspensión de Bento. Sin embargo, se mantiene cierto nivel de interrogante sobre los votos totales a favor del dictamen acusatorio.

El Juez Federal Walter Bento de Mendoza en el Consejo de la magistratura declarando Buenos Aires , Argentina (Federico Lopez Claro)

Sucede que, para la suspensión de un juez federal, no alcanza con la mayoría “simple”: dos tercios del pleno tienen que estar de acuerdo con esa medida para que prospere. El pleno cuenta con 19 integrantes, lo que implica que 13 de ellos voten a favor de la acusación para pasar al juicio político.

De acuerdo a las especulaciones previas, la suspensión reuniría al menos 12 votos. Se abroquelarían a favor de esta definición los consejeros de Juntos por el Cambio (tanto legisladores como abogados), la mayoría de los jueces y los académicos del denominado “bloque Molea”.

En cambio, no es tan clara la postura de los abogados y legisladores del kirchnerismo. Y además es un misterio cómo votará el juez Alberto Lugones, quien tiene un indudable vínculo de amistad con Bento (negado por él).

Para el juez, quien podría ser el voto número 13, en el proceso por mal desempeño se han ventilado “muy pocos hechos”. Así lo indicó el pasado 17 de mayo, cuando se votó el dictamen acusatorio del magistrado mendocino.

No obstante, hay que señalar que los 13 votos no serían necesarios si algún integrante no asistiera al plenario, ya que los dos tercios se computan respecto de los consejeros presentes y el umbral bajaría a 12 si hay una falta. Si esa fuera la estrategia, nadie la devela todavía. “El PRO seguro va a estar”, prometió una fuente, en este sentido.

A lo que hay que agregar que hay quienes descartan que Lugones pueda contradecir la postura de quien preside el Consejo de la Magistratura: el titular de la Corte, Horacio Rosatti. “Lugones no quiere acusar a Bento, es cierto, pero no sé si va a poder oponerse a Rosatti”, precisó en este sentido un integrante del consejo.

Los dictámenes “concurrentes”

Uno de los consejeros consultados por Los Andes señaló que el dictamen acusatorio de Bento “se votaría” este miércoles, aunque aclaró: “Hay que ver las variantes”.

Esta referencia tiene que ver con la posibilidad de que se presente más de un dictamen respecto del caso Bento. Si así fuera, podría tratarse de dictámenes “concurrentes”. Es decir, presentaciones que fueran en el mismo sentido que la de Tonelli, la suspensión, pero con “diferencias en los fundamentos”.

No hay certezas de que esto vaya a ocurrir. Pero sí hay pruebas de que algunos consejeros (los del kirchnerismo y el juez Lugones) han cuestionado en mayor o menor medida la investigación por mal desempeño que llevó adelante Tonelli, quien ya no forma parte del organismo.

Uno de los más enfáticos en este sentido fue el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien se pronunció de esta manera dos veces. Primero cuando solicitó una semana más para votar el dictamen acusatorio y luego en el preciso momento anterior a la definición.

Comisión de Juicio Político a la corte Suprema en la cámara de Diputados Rodolfo Tailhade Foto Federico Lopez Claro

“Si la conducta de Bento es tan reprochable, no se concreta en el dictamen. Estamos supeditados a la causa penal”, expresó Tailhade, quien además habló de falta de “consistencia” en el texto que elaboró su rival político del Pro Tonelli.

Sobre Lugones, en tanto, hubo quienes señalaron este martes que también “puede ser que quiera presentar un dictamen por su voto”. Una situación así podría complicar la votación, a pesar de que las distintas presentaciones tengan como coincidencia la suspensión de Bento. “Habría que ver en ese caso si es un dictamen que adhiere con voto propio, o es un dictamen cien por ciento diferente”, blanqueó al respecto un consejero.

Alberto Lugones Magistratura Foto Federico Lopez Claro

En el medio se advierte cierta presión política respecto de los seis consejeros del kirchnerismo, quienes podrían verse empujados a respaldar la suspensión de Bento dado el contexto local: un respaldo del peronismo nacional al juez cuestionado sería un lastre en la campaña para los candidatos del PJ en Mendoza.

En contraste, nadie duda que Bento, a la hora de estirar un desenlace en contra, ha contado con el apoyo de una figura influyente: la veterana jueza porteña María Servini de Cubría, quien, como el mendocino, es jueza electoral.

El remplazo del juez electoral

Si Bento fuera suspendido como juez este miércoles, de inmediato habría que definir quién se hará cargo de comandar el proceso electoral nacional que está en marcha y desembocará en las elecciones PASO del 13 de agosto, las generales del 22 de octubre y eventualmente el balotaje del 19 de noviembre.

La decisión estará en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá delegar el proceso que hace años controla Bento en otro magistrado mendocino.

El nuevo encargado de las elecciones nacionales podría ser Pablo Quirós, quien juró como juez del Juzgado Federal Número 2 de Mendoza en 2020 en reemplazo de Olga Pura de Arrabal. Antes de que su pliego fuera aprobado, Quirós era secretario de la Cámara Federal de Apelaciones.

Si no fuera elegido Quirós, la conducción del proceso electoral de este año quedaría en manos de Marcelo Fabián Garnica, quien está a cargo del Juzgado Federal Número 3 desde 2015. Antes de llegar a ese cargo, Garnica era secretario del Juzgado Federal N° 1. Es decir, el juzgado que todavía conduce Bento.