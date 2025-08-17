Elecciones: ocho frentes cierran hoy sus listas de candidatos nacionales y provinciales

Este domingo será una jornada de mucha intensidad en todos los frentes electorales que competirán en las elecciones del 26 de octubre . Completarán a lo largo del feriado el último y crucial acto previo a la campaña electoral que se viene: la presentación de listas de candidatos para el Congreso , la Legislatura provincial y la mayoría de los concejos deliberantes.

Sorpresa total: Luis Petri será el candidato de la alianza entre radicales y mileistas

Las nóminas a completar ante la Justicia Electoral de la Nación y la Junta Electoral de la provincia, por tratarse de elecciones concurrentes, incluyen cinco diputados nacionales, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales (divididos en cuatro distritos electorales) y la mitad de los concejales de cada departamento.

En el caso de los ediles, las presentaciones no incluirán a los postulantes de las seis comunas que decidieron desdoblar la elección municipal de la provincial: Luján, Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia.

Después de presentar las listas, los frentes y partidos políticos se empezarán a preparar para la campaña, que tiene inicio, según el calendario establecido por la Cámara Nacional Electoral, el próximo 26 de octubre.

Son ocho agrupaciones las que van a competir, como frentes o partidos, el 26 de octubre. Este sábado se despejó bastante el escenario en el frente que comparten La Libertad Avanza y Cambia Mendoza , pero que llevará solo la denominación libertaria para el Congreso.

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, pegó el salto desde la UCR a las filas violetas y encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA. Lo acompañará como segunda candidata la actual diputada Pamela Verasay (propuesta por el radicalismo para renovar mandato).

Mientras, en tércer término los hermanos Milei postularon a Álvaro Martínez, el actual diputado nacional que responde a Omar De Marchi. A pesar de ser un nombre que no le simpatiza a Alfredo Cornejo, está confirmado en la nómina.

En tanto, llegado este domingo el cuarto nombre que responde a una mujer del espacio de LLA, aún no está confirmado. Ese puesto fue ofrecido a la vicegobernadora Hebe Casado pero no lo aceptó.

El quinto lugar sí está confirmado y será ocupado por el dirigente maipucino Mauricio Pinti Clop (UCR).

Cornejo-Petri-Correa Llano El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura. Gobierno de Mendoza

La principal discusión pasará por las listas provinciales y municipales. Hasta el momento el radicalismo ya tiene sus nombres confirmados, pero resta saber que candidatos presentarán los libertarios, que se han manejado con sumo hermetismo en estas negociaciones. En el orden local, tienen "poder de veto" los radicales.

En cuanto al PJ mendocino, que encabeza el frente “Fuerza Justicialista Mendoza”, el trámite quedó terminado mucho antes de que se cumplieran los plazos. Los peronistas habían resuelto ir a internas, pero finalmente acordaron las principales candidaturas para el Congreso y la Legislatura.

Apenas resolvieron en las urnas las candidaturas a concejales en cinco departamentos, lo cual ocurrió el domingo pasado. Así las cosas, para la Cámara de Diputados de la Nación, el candidato principal será Emir Félix y la segunda Marisa Uceda, referente del kirchnerismo mendocino.

Completan la nómina de candidatos tres intendentes peronistas: Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz). En las listas provinciales se reparten lugares importantes intendentes y kirchneristas.

Emir Félix y los intendentes del PJ La lista de candidatos del PJ tiene al frente a Emir Félix y está integrada por los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matías Stevanato (Maipú). Prensa PJ Mendoza

Difonso, candidato de la “nueva unión mendocina”

Una de las novedades de esta elección será el frente “Provincias Unidas”, conformado por uno de los desgajamientos de “La Unión Mendocina”, el frente electoral que lideró Omar de Marchi en las elecciones de 2023 y que ya está prácticamente disuelto.

El nuevo frente provincial, que cuenta con el respaldo de los gobernadores de la alianza “Grito Federal” y que tiene entre sus integrantes al Pro llevará como primer candidato a diputado nacional al sancarlino Jorge Difonso. Lo acompañará como segunda candidata la actual senadora de LUM, Flavia Manoni.

Más Unidos que Nunca-La Unión Mendocina.jfif

En esta opción electoral apareció el PRO sobre la hora y se quedó fuera del armado de la lista nacional. Solo pudo sumarse para las listas provinciales y por eso mismo generó rispideces: son menos lugares para un partido más.

Al parecer los lugares principales que logró el sello amarillo son: cabeza de lista de senadores por el Primer Distrito para Gabriel Pradines (presidente del Pro) y primera candidatura a diputados por el Segundo Distrito para Laura Balsells Miró.

En este armado también hay dirigentes que dejaron sus partidos fundacionales, como el exintendente peronista de Lavalle, Roberto Righi, que tendría asegurado su lugar como cabeza de lista de diputados del Primer Distrito.

La otra división de La Unión Mendocina reparó en el Frente Libertario Demócrata. Se trata de la unión del Partido Demócrata y el Partido Libertario, quienes también ya resolvieron quienes serán sus principales candidatos para la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de Gabriel Sottile y Mariel Maestri.

El “ensamble” completo de las listas se terminará de definir en estas horas y tendrá algunas lideradas por el PD y otras por el Partido Libertario.

Vadillo, el candidato verde

A Mario Vadillo le fue bien en las elecciones de gobernador en 2023 y como conductor del Partido Verde, se volverá a probar en las urnas este año. Será el primer candidato a diputado nacional de la alianza con el Movimiento Libres del Sur, que se separó de Cambia Mendoza y pondrá a la segunda candidata de la lista nacional: María Belén Bobba.

Bobba fue funcionaria del Gobierno provincial hasta que su partido decidió irse de Cambia Mendoza. Se desempeñaba como Directora de Género y Diversidad.

Frente Verde-Partido Verde-Libres del Sur-Mario Vadillo-Ernesto Mancinelli (2)

Otro espacio con postulantes definido es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que llevará en primer término para la Cámara de Diputados a la docente y periodista Micaela Blanco Minoli (PTS).

Finalmente, dos partidos han promocionado sus candidaturas también. Por un lado Protectora, una marca con muchos vaivenes que controla José Luis Ramón, hoy aliado el peronismo en la Legislatura. Ramón sería candidato a diputado nacional y resta saber qué espacio tendrá su nuevo socio electoral: el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco.

Cierra la grilla el Partido de los Jubilados, que no presentará candidatos para el Congreso, pero sí para los cuatro distritos electorales provinciales.