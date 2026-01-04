Elecciones municipales: se cerraron las listas y estos son los candidatos confirmados para febrero

A pocas horas del inicio de 2026 , la actividad política no cesa en Mendoza debido a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 22 de febrero en seis departamentos . El cronograma electoral estableció que la presentación de listas cerraba este sábado a las 23.59 , y por eso los frentes formalizaron sus candidatos a concejales hasta cerca del límite.

2026 será un año decisivo en materia electoral para la región

Los vecinos de Maipú , Luján de Cuyo , Rivadavia , Santa Rosa , La Paz y San Rafael volverán a acudir a las urnas para renovar la mitad de los concejos deliberantes . En los municipios más poblados — Maipú, Luján y San Rafael — se elegirán seis ediles , mientras que en los otros tres departamentos se renovarán cinco bancas .

A esto se suma la elección de 24 convencionales para la redacción de la Carta Orgánica Municipal de San Rafael , que se llevará a cabo de manera simultánea el mismo 22 de febrero . En ese marco, el cronograma se adaptó para que los frentes presentaran también este sábado a sus candidatos .

De las elecciones nacionales y provinciales de octubre pasado se repetirán varias de las alianzas , aunque se registraron modificaciones en las dos principales fuerzas políticas .

Por un lado, el oficialismo provincial vuelve a presentarse como “La Libertad Avanza + Cambia Mendoza” , con la reincorporación del PRO , de la mano del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino .

Cornejo-Allasino-1 El gobernador Alfredo Cornejo celebró la vuelta de Esteban Allasino a Cambia Mendoza. Prensa Cornejo

También habrá competencia para alianzas surgidas el año pasado: el Frente Verde (Partido Verde y Libres del Sur) y el Frente Libertario Demócrata (PD y Partido Libertario). Asimismo, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) participará en tres departamentos: Maipú, Luján y Rivadavia.

La interna peronista solo en tres departamentos

Por su parte, el peronismo —que gobierna cuatro de las seis comunas— no logró la unidad entre el sector de los intendentes y La Cámpora. Por ese motivo, competirá dividido, entre las denominaciones adoptadas por el Partido Justicialista Mendoza y el hasta ahora “Frente Patria”, impulsado por el kirchnerismo.

La particularidad es que la "interna" se trasladará solo a tres departamentos finalmente y al único intendente que enfrentarán es a Omar Félix (San Rafael), el hermano del presidente del partido Emir Félix, casualmente. Lo harán con la denominación "San Rafael Futuro" particularmente.

Emir Félix-Anabel Fernández Sagasti.jpg El presidente del PJ Mendoza, Emir Félix, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, en momentos de "unidad" Archivo

Los otros departamentos en que se presentan son Luján de Cuyo y Rivadavia, que eran en los que reclamaba mayor participación el sector de Anabel Fernández Sagasti, dado que allí apostaban a renovar dos bancas.

Los candidatos de Maipú (6 bancas)

El intendente Matías Stevanato (PJ) impulsó a Emiliano Salei, director de Promoción Deportiva, como primer candidato del “Frente Maipú Crece”. Lo acompañará Mariángeles García, subsecretaria de Hacienda.

En este departamento, radicales y libertarios acordaron que LLA encabezará la lista. Así, el presidente de LLA, Facundo Correa Llano, impulsó a María Ángeles de Blasis (sonaba Luciana Torre en principio), acompañada por José Fabián Ortega (UCR).

Por el Frente Verde encabezará Carlos “Charly” Quiroz. En tanto que el Frente Libertario Demócrata, postula a la presidenta del PL, Catalina Garay Lira como cabeza de lista. Y el FIT lleva a Nicolás Cortez (PO) como candidato.

Además, Partido Fe y Compromiso Federal, liderado por la senadora Flavia Manoni, competirá como “Proyecto Maipú Nuevo Rumbo”, con Pablo Rey y Emilia Scatolon.

Maipú-concejales Los candidatos a concejales del intendente de Maipú, Matías Stevanato. Prensa Maipú

Los nombres en Luján de Cuyo (6 bancas)

El jefe comunal Esteban Allasino selló su regreso a Cambia Mendoza, unificando oficialismo nacional, provincial y municipal. La lista será encabezada por Mónica Maroto, directora de Rentas. Lo acompañará Sergio Fiorentini (LLA) en segundo lugar.

En este departamento el PJ se presenta como “Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo”, con Germán Kemmling y Cecilia Inés Luna Quintero.

Mientras que el kirchnerismo, con el "Frente Patria" buscará la reelección de la concejal Paloma Scalco, una de las dirigentes más cercanas de Fernández Sagasti y actual vicepresidenta segunda del PJ Mendoza (a pesar de competir por afuera).

Por otro lado, el Frente Verde impulsa a Emir Laurel; el Frente Libertario Demócrata, a Marcelo González; y el FIT, a Franco Rico (PTS).

San Rafael (6 bancas)

El intendente Omar Félix nominó a Francisco Perdigués, director de Auditoría, como primer candidato del “Frente San Rafael en Marcha”. Lo acompaña María Sol Indiveri, exreina de la Vendimia 2024.

Francisco Perdigués-Omar Félix El intendente Omar Félix junto al candidato a concejal Francisco Perdigués. Prensa San Rafael

Como dijimos, aquí el kirchnerismo competirá con el frente "San Rafael Futuro", que parece contrastar justamente con el título de los Félix. El candidato será Nadir Yasuff, el exconcejal que en 2023 abrió una PASO justamente contra el actual intendente.

Por LLA + Cambia Mendoza encabezará Juan Pablo Vignoni (UCR) y lo secundará María Valentina Sánchez (LLA).

Por su lado, el Frente Verde lleva a Fabiola Carrión como candidato y el Frente Libertario Demócrata a Evelina Martos.

Rivadavia (5 bancas)

El intendente Ricardo Mansur impulsa el frente “Sembrar”, con el coordinador de Deportes de la comuna, Rodrigo Godoy, como principal candidato al HCD y la docente Corina Caruso como segunda postulante.

Ricardo Mansur-candidatos a concejales

Por su lado, LLA + Cambia Mendoza postula a la radical Magalí Cozzari.

Mientras que el peronismo aquí también se presenta dividido. El frente "Fuerza Justicialista Rivadavia" (PJ Mendoza) presenta las candidaturas de Pamela Ochoa y Luis Pedernera.

Mientras que el kirchnerismo buscará la reelección del concejal Juan Manuel Villalba (Frente Patria).

El Frente Verde presenta a Miriam Di Pietro, el Frente Libertario Demócrata a Mariam Moreno y el FIT a Estefanía Torralba.

Santa Rosa (5 bancas)

La intendenta Flor Destéfanis impulsa como principal candidata a su secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra, por “Santa Rosa Gana”. La acompañará Leonardo Saile, con experiencia anterior en el Concejo.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.04.03 PM Estos son los candidatos de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis. Prensa Santa Rosa

Aquí se da la particularidad de que la presidenta del HCD, Débora Quiroga, enfrentada con la intendenta, buscará su reelección a través del nuevo partido “Ahora Santarrocinos”.

En este departamento, el radicalismo encabeza la boleta de LLA + Cambia Mendoza con Leandro Barrera Silva.

Completan la oferta electoral el Frente Verde con Ricardo “Richard” Cobo y el Frente Libertario Demócrata con Nora San Sebastián.

La Paz (5 bancas)

El intendente Fernando Ubieta postuló a su secretario de Gobierno, Alberto Roza, para encabezar la boleta del “Frente Elegí Gestión La Paz”, acompañado por la concejal que busca reelegir, Romina Barrera.

El radicalismo también encabeza en este departamento con Nelson Eduardo Poroyán (La Libertad Avanza + Cambia Mendoza). Mientras que Melisa Del Castillo (Frente Verde) y Liliana Rosas (Frente Libertario Demócrata) serán los otros dos candidatos.