Elecciones: cuánto gastarán los municipios y qué monto recibirán las autoridades de mesa

Los gastos de logística e impresión de boletas de la elección del 22 de febrero ascenderán a los 2.736 millones de pesos , suma que deberán afrontar, en proporción a la cantidad de electores de cada uno, los municipios de San Rafael , Maipú, Luján, Rivadavia , Santa Rosa y La Paz .

Con gastos a cargo de los municipios, arrancó la campaña para las elecciones del 22 de febrero

Así lo informó el presidente de la Junta Electoral de la provincia, Dalmiro Garay , quien además es titular de la Suprema Corte de Justicia. “En cuanto a lo que implica esta logística y la impresión de boletas, está en 2.736 millones de pesos en total. Eso lo pagan los municipios que desdoblaron y obviamente la distribución por departamento varía dependiendo de la cantidad de votantes que tiene cada circuito”, expresó Garay.

La Junta Electoral además firmó un convenio con el Correo Argentino para la realización de la logística para las elecciones y fijó una remuneración para las autoridades de mesa.

De esta forma se estableció que a las autoridades de mesa se les va a abonar un total de 100.000 pesos . Este monto será para quienes concurran a trabajar a la escuela asignada y previamente realicen la capacitación que dicta la propia justicia electoral provincial.

“Son $50.000 por hacer la capacitación y $50.000 por el trabajo el día de la elección. A los delegados se les va a abonar $200.000 ”, contó Garay.

El presidente de la Corte agregó que “quienes sean autoridades de mesa ya no tendrán que concurrir presencialmente para poder cobrar, sino que se habilitará un sistema para que carguen sus datos y pueda transferirse el monto total a la cuenta que designen sea de un banco o mercado pago”.

En lo que a la elección de las autoridades de mesa se refiere, el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, explicó: “La ley provincial establece la prioridad de ser autoridades de mesa a los docentes y en este sentido contamos con la colaboración de la Dirección General de Escuelas que nos ayudó en la convocatoria y difusión. La realidad es que los docentes son muy didácticos y explican muy bien y en la provincia esto nos ha dado muy buenos resultados”.

En este sentido, para anotarse como voluntario se debe llenar un formulario de la Junta Electoral.

Finalmente, Garay manifestó que “el proceso electoral viene bien bastante bien con la firma que acabamos de hacer con Correo Argentino, se termina de definir el sistema de impresión de boletas. Ellos hicieron una contratación por licitación pública con una empresa que es Boldt que ya le ha hecho la boleta única papel de Mendoza, así que nos parece que está bueno. Eso nos garantiza que estamos con una empresa que tiene un buen estándar de calidad”.

Luego de la convocatoria que se hiciera a finales del año pasado, ya quedó consolidado el padrón electoral para las elecciones que se van a realizar el 22 de febrero,

Las autoridades informaron que más cerca de la fecha de la elección se volverá a habilitar la web para que los votantes puedan consultar la escuela, mesa y orden en el que votan.