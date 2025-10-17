Elecciones: candidatos a concejales de Capital debaten hoy, en el Teatro Mendoza y con trasmisión en vivo

La Municipalidad de la Capital es pionera en la provincia en establecer, a través de una ordenanza, la obligatoriedad de realizar un debate de candidatos a ocupar cargos electivos dentro de la comuna, previo a la realización de las elecciones .

En este contexto, este viernes 17 de octubre , se llevará adelante el primer debate de aspirantes a ocupar cargos de concejales . El mismo se realizará en el Teatro Mendoza desde las 18 y contará con la conducción de los periodistas Julián Imazio y Luciana Campigotto.

De este primer debate serán parte los 8 candidatos que encabezan las listas a concejales de cada partido, frente o agrupación política:

La estructura del debate es sencilla. Se divide en 5 bloques. En el primer bloque los moderadores explicarán la dinámica. Luego de eso, en el segundo bloque, inicia el debate propiamente dicho. Cada candidato tendrá un minuto para presentarse.

En el tercer bloque cada uno de los 8 candidatos tendrá 3 minutos para exponer sus proyectos legislativos para la Ciudad de Mendoza , cuyos ejes temáticos deben ser: Servicios Públicos e Infraestructura; Salud, Educación y Deportes; Seguridad; Desarrollo Económico; Turismo y Cultura y Medio ambiente.

En el cuarto bloque cada candidato podrá realizarle una pregunta a otro candidato y en quinto bloque será el de cierre y mensaje final.

Cabe aclarar que todo, desde el lugar que ocupará cada candidato en los atriles, el orden en el que expondrán en cada bloque y hasta incluso que candidato le preguntará a que candidato, fue sorteado en presencia de la Escribana de la Municipalidad de Mendoza, de autoridades de la Junta Electoral Provincial y de los apoderados de los partidos políticos o agrupaciones que participan de este debate.

Transmisión en vivo

Todo el debate de los candidatos a Concejales de la Ciudad de Mendoza, podrá verse en vivo y en directo a través de SijumTV, canal oficial del Poder Judicial de Mendoza en YouTube o en el canal de la propia comuna de Mendoza.