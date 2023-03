El tren que unirá Buenos Aires con Mendoza recién debutará a fines de abril

La llegada del tren de pasajeros a la estación de Palmira fue celebrada por los vecinos del Este provincial, ya que volverán a contar con un servicio de transporte que le despojaron hace 30 años durante el menemismo. Sin embargo, la alta expectativa por poder subirse a un vagón que los lleve a Buenos Aires de nuevo, deberá esperar un mes más.

El miércoles pasado en el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, junto a los ministros Sergio Massa (Economía), Diego Giuliano (Transporte) y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, no hubo anuncios concretos sobre la fecha en que se pondrá en marcha el servicio, ni los precios de los pasajes, como tampoco las horas que tardará el recorrido.

En ese marco y con llamativa cautela, casi siete días después del evento, se van definiendo algunos detalles. El delegado de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos, Jorge Omar Giménez, le manifestó este martes a diario Los Andes que la fecha estimativa del debut del servicio será el fin de semana del 21 de abril: “Creo que será después del 20 de abril. Ya se irá a comunicar y se subirá a la página de Trenes. Llegará a fines de abril”, confió.

Cabe resaltar que la formación que llegará a nuestra provincia, actualmente sale los viernes desde Retiro a las 21.15 rumbo a San Luis y llega al pueblo de Justo Daract a las 12.26 del sábado. Luego parte desde esa estación puntana, el domingo a las 18.50 y regresa a Buenos Aires a las 10.05 del lunes, según informa el sitio de Trenes Argentinos.

Resta confirmar el horario de llegada y de salida en Mendoza, ya que todavía no hay una precisión exacta sobre lo que demorará el recorrido. Los más optimistas hablan entre 20 o 21 horas y otros dicen que oscilará las 26. Lo cierto es que hasta Justo Daract se tarda 15 hs. 15 minutos.

En ese sentido, Giménez no quiso deslizar ninguna aproximación y se mostró molesto por supuestas “operaciones” contra la llegada del tren. “No quiero dar precisiones. Ya se irá a subir todo eso a la página como corresponde. La verdad que me da pena que se esté descalificando este nuevo servicio público que va a ser bien recibido por la gente”, sostuvo.

“Esperamos que funcione, así se cae toda la operación que ha habido en contra de la vuelta del tren a Mendoza. Cuando el tren empiece a funcionar, va a hablar por sí solo y va a echar por tierra todos los comentarios. Algunos tienen dudas y se respeta, pero me doy cuenta cuando hay intencionalidad de descalificar todo”, disparó enojado, el exintendente de San Martín.

El presidente de la Nación Alberto Fernández junto al ministro de economía y el gobernador Rodolfo Suárez estuvieron presentes en la segunda llegada del tren de pasajeros a Palmira Foto: Claudio Gutiérrez Los Andes

Estos dichos del funcionario peronista parecen estar dirigidos a algunos dirigentes radicales que le bajaron el precio al regreso del tren. Como ejemplo, el presidente del Interbloque de Cambia Mendoza del Senado, Martín Kerchner, disparó en su cuenta de Twitter mientras se realizaba el acto: “A los argentinos nos conforman con un tren antiguo que une Bs. As. con Mendoza en 28 horas, mientras Boric en Chile adquiere trenes chinos de última generación. Viajamos al pasado. La diferencia entre tener peronismo kirchnerista y no tenerlo”.

A pesar de esto, el gobernador Rodolfo Suárez participó de la llegada del tren y también lo hizo el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, que destacó que se trata de “un gran proyecto de reactivación que conecta Mendoza con Buenos Aires”, al tiempo que pidió “continuidad” y “optimización” en beneficio de los vecinos.

Precios definidos

Lo que sí fue confirmado por Giménez es el precio de los pasajes para las tres estaciones que contará nuestra provincia: La Paz, San Martín y Palmira. En las distintas categorías los precios variarán entre los $4.390 (pasaje económico desde La Paz) hasta los $17.640 (camarotes desde Palmira). Cabe aclarar que esta última categoría se refiere a una habitación compuesta por una cucheta (dos camas). Por lo cual podrían ingresar dos personas por ese valor. En caso de que una persona decida viajar sola, sale el mismo precio.

Los boletos se podrán adquirir a través de la página de Tres Argentinos, pero aún no hay certezas de la fecha en que saldrán a la venta.

Los valores serán los siguientes:

TRAMO RETIRO - LA PAZ

Primera (económico): $4.390

Pullman: $5270

Dormitorio (camarotes): $15810

TRAMO SAN MARTÍN - RETIRO

Primera: $4.850

Pullman: $5820

Dormitorio: $17.460

TRAMO PALMIRA - RETIRO

Primera: $4.900

Pullman: $5880

Dormitorio: $17.640

Cómo son los vagones

Todos los coches de clase Primera cuentan con aire acondicionado frío/calor y asientos reclinables en filas de dos compartimentos. En el medio de las filas se dispone de una mesa con asientos enfrentados. Cuentan con dispenser de agua fría y caliente. También se encuentran enchufes en ambos extremos del vagón y en el sector del lavamanos. Los baños están ubicados en los extremos del coche, uno para damas y otro para caballeros.

Los asientos de clase Pullman son más anchos, se distribuyen en filas de dos e individuales y son reclinables. Cuentan con las mismas características generales que Primera Clase.

El coche Pullman permite el acceso de personas con movilidad reducida. Cuenta con lugar para una silla de ruedas, baño adaptado para personas con movilidad reducida; y las mismas características generales que la Primera Clase. En ambas categorías hay butacas que viajan en sentido del tren y otras en sentido contrario.

Por otro lado, el tren cuenta con un único coche dormitorio (con 12 camarotes). Cada uno de los camarotes, en tanto, cuenta con comodidades para dos personas, sobre todo si se tiene en cuenta que la duración del viaje es ampliamente superior a la de otros medios de transporte.

En cada uno de esos 12 camarotes hay dos camas de tipo marinera (adheridas a la pared, con ropa de cama incluida). De esta manera, entonces, la capacidad en el único coche dormitorio es de 24 pasajeros.

Además, cada camarote cuenta con compartimientos para guardar el equipaje, perchas para la ropa, enchufes -para el celular, notebook u otros equipos-, una mesita y luz. Los baños, por su parte, son compartidos.

La formación también cuenta con un vagón destinado exclusivamente al servicio gastronómico. En el “coche comedor” se puede comprar café, golosinas, bebidas y sandwiches. No se puede tomar mate, ni permanecer en el lugar por más de 30 minutos.

El servicio ferroviario que unirá Retiro con Palmira permitirá que se trasladen entre 400 y 500 personas por formación y transitará por 22 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O ́Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, Gral. Levalle, Vicuña Mackenna, Justo Daract, Beazley, La Paz y Libertador General San Martín.